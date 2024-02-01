Обновлённую Военную доктрину обсудили с активом Гродненской области

Обновленный проект Военной доктрины Беларуси декларирует готовность отстаивать национальные интересы. Об этом шла речь во время встречи военных экспертов с активом Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители местных властей получили возможность из первых уст узнать информацию об основных целях и задачах стратегического документа. Изменения, которые вносятся в Военную доктрину, сегодня широко обсуждаются. Задачу донести до общественности то, как идет работа над документом, поставил Президент. Это еще раз демонстрирует открытость государственной власти. Что касается обновленной доктрины, она сохранила свою миролюбивую направленность.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Вертикаль власти, руководители послушают разъяснения специалистов, которые готовили основополагающий документ. Доведем в свою очередь до всех жителей области, что государство делает для защиты страны.

Артем Буторин, начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Что касается ядерного оружия, Военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в Военной доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства.