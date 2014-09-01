Новости Украины. В Украине продолжаются ожесточенные боевые действия. Утром в Луганске под контроль ополченцев перешел международный аэропорт. За воздушную гавань идут бои и в Донецке. Здание до сих пор охвачено огнем. Тем временем, Президент Украины заявил, что намерен провести кадровые перестановки в силовых структурах. За что Порошенко пообещал сменить генералов и о чем украинские школьники 1 сентября писали в своих письмах на фронт?

Александр Добриян, СТВ:

Торжественные линейки по случаю дня знаний прошли сегодня в большинстве украинских школ. Даже на востоке страны, где сейчас неспокойно открылась почти половина учебных заведений. Правда, учащиеся 900 школ в самых горячих точках страны сесть за парты сегодня так и не смогли.

Традиционный первый урок учебного года, урок Мира, в 2014 году для всех украинских школьников был как никогда близким и понятным.

Степан Гивак, школьник (Киев):

Мы на первом уроке сегодня писали письма солдатам, которые сейчас воюют на востоке Украины. Я написал в своём письме, что горжусь ими и пожелал вернуться живыми и здоровыми домой.

Высказал свое отношение к силовикам 1 сентября и президент Украины Пётр Порошенко. Уже утром появились сообщения о том, что силовые ведомства ждут серьёзные кадровые перемены. Официальная причина тому просчёты в так называемой «антитеррористической» операции на востоке страны. Отставок требовали митингующие в Киеве родственники военных ещё на прошлой неделе.



Валерий Сериенко, житель Киева:

Это же не то, что наверху одного-двух человек поменял. Это же целый эшелон власти получается. Тысяч 50, если не больше.

Кадровый голод подтверждается хотя бы тем, что воюющая страна не первый день живёт без секретаря Совета безопасности. Что говорить, если вакантной остаётся даже такая ключевая должность. А тем временем депутаты Верховной рады в очередной раз попытались объявить на востоке страны Военное положение. Пока им это не удалось. Воевать Украинцы не хотят, надеются на мир, и больше ждут результатов от дипломатии, нежели от оружия.



Кость Бондаренко, политолог (Украина):

Минск это такое место, которое идеально подходит для подобного рода переговоров. Беларусь всегда считалась одной из тех восточнославянских стран, которая могла бы стать мостом между Украиной и Россией. Сегодня практически продолжились эти переговоры, продолжились переговоры уже в режиме переговорных групп. Я думаю, что все-таки лед тронулся.

Главная интрига дня: отсутствие информации о реальных потерях украинских силовиков попавших в котёл пол Иловайском. Украинские СМИ говорят о десятках погибших, ополченцы заявляют о тысячах. Масло в огонь подлил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, предложивший объявить в стране траур в связи с большими потерями на востоке страны. Однако, повторюсь, официальной информации до сих пор нет, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.