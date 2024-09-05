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Новый рекорд установили белорусские нефтяники

05 сентября 2024 08:15
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Белорусские нефтяники установили новый рекорд. Отличилась бригада № 1. При бурении скважины на речицкой площади, специалисты прошли 4 313 метров горных пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый рекорд установили белорусские нефтяники-2

Работы велись в течение 24 суток. Ранее производственной вершиной был показатель в 4 258 метров. На предприятии отметили, что это не первый успех первой команды нефтяников. В этом году они стали победителями конкурса профессионального мастерства «Лучшая вахта».

# Нефть в Беларуси

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