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Новый поисковый сезон открыли военнослужащие, которые занимаются обнаружением мест воинских захоронений

02 марта 2016 06:33
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Новости Беларуси. Восстановить память о тех, кто так и не вернулся из боя. Новый поисковый сезон открыли военнослужащие 52-го отдельного батальона.

Это уникальное подразделение более 20 лет занимается обнаружением мест воинских захоронений. За это время установлены имена почти трех тысяч погибших. Личный состав батальона в год 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны постарается сделать список безымянных героев ещё короче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.                 

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Батальон развеется по всем областям Республики Беларусь. Будет отрабатывать практически около 40-42 районов. Основное внимание мы будем уделять поиску неучтенных воинских захоронений. С установлением их судеб,  увековечиванием их памяти. 

# общество # Беларусь помнит # Сергей Воронович

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