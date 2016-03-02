Новый поисковый сезон открыли военнослужащие, которые занимаются обнаружением мест воинских захоронений

Новости Беларуси. Восстановить память о тех, кто так и не вернулся из боя. Новый поисковый сезон открыли военнослужащие 52-го отдельного батальона.

Это уникальное подразделение более 20 лет занимается обнаружением мест воинских захоронений. За это время установлены имена почти трех тысяч погибших. Личный состав батальона в год 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны постарается сделать список безымянных героев ещё короче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Батальон развеется по всем областям Республики Беларусь. Будет отрабатывать практически около 40-42 районов. Основное внимание мы будем уделять поиску неучтенных воинских захоронений. С установлением их судеб, увековечиванием их памяти.