Новый год под мирным небом! Как в Беларуси исполняют мечты детей из семей беженцев?
Красный Крест помогает исполнить мечты детей из семей беженцев и переселенцев. В Гомеле для них провели праздник и вручили подарки. Добрая традиция собрала у новогодней елки 35 юных гостей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и встречают праздник вдалеке от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эмоциями от представления ребята поделились с Анной Корольчук.
Марина Коношевич переехала в Гомель из Донбасса в 2022 году. Сегодня многодетная мама привела на новогодний утренник дочерей Софью и Кристину. Для девочек это второй мирный Новый год в Беларуси. Девочки с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза.
Марина Коношевич:
Раскраски и куклы. Вот такой у нас всегда набор. Мы уже у вас были, нас приглашают каждый год. У вас очень замечательный город, замечательные люди. Здесь хорошо. Дети адаптировались, ходят на занятия разные.
Гостями «Елки желаний» Гомельской организации Красного Креста стали 35 детей – переселенцев из Ирака, Сирии и Украины. В Центре инклюзивной культуры для них устроили настоящий праздник – со сказочными героями, хороводами и театральным представлением.
После творческой части – традиционные подарки. Малыши заранее написали свои письма Деду Морозу, а волонтеры постарались исполнить их заветные желания, чтобы каждый ребенок получил то, о чем мечтает.
Алексей Потапенко:
Я просил у Деда Мороза гантели, чтобы заниматься спортом.
Аль-Джасим Люджайн:
Я хотела швейную машинку, так как хотела шить одежду. Я родом из Ирака. Я уже не первый раз на таких праздниках. И такие праздники мне часто приносят радость.
Далее смотрите в видео.