Новый год под мирным небом! Как в Беларуси исполняют мечты детей из семей беженцев?

Красный Крест помогает исполнить мечты детей из семей беженцев и переселенцев. В Гомеле для них провели праздник и вручили подарки. Добрая традиция собрала у новогодней елки 35 юных гостей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и встречают праздник вдалеке от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Коношевич переехала в Гомель из Донбасса в 2022 году. Сегодня многодетная мама привела на новогодний утренник дочерей Софью и Кристину. Для девочек это второй мирный Новый год в Беларуси. Девочки с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза.

Марина Коношевич:

Раскраски и куклы. Вот такой у нас всегда набор. Мы уже у вас были, нас приглашают каждый год. У вас очень замечательный город, замечательные люди. Здесь хорошо. Дети адаптировались, ходят на занятия разные.

Гостями «Елки желаний» Гомельской организации Красного Креста стали 35 детей – переселенцев из Ирака, Сирии и Украины. В Центре инклюзивной культуры для них устроили настоящий праздник – со сказочными героями, хороводами и театральным представлением.