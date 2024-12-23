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Новый год под мирным небом! Как в Беларуси исполняют мечты детей из семей беженцев?

23 декабря 2024 18:40
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Красный Крест помогает исполнить мечты детей из семей беженцев и переселенцев. В Гомеле для них провели праздник и вручили подарки. Добрая традиция собрала у новогодней елки 35 юных гостей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и встречают праздник вдалеке от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмоциями от представления ребята поделились с Анной Корольчук.

Новый год под мирным небом! Как в Беларуси исполняют мечты детей из семей беженцев?-2

Марина Коношевич переехала в Гомель из Донбасса в 2022 году. Сегодня многодетная мама привела на новогодний утренник дочерей Софью и Кристину. Для девочек это второй мирный Новый год в Беларуси. Девочки с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза. 

Новый год под мирным небом! Как в Беларуси исполняют мечты детей из семей беженцев?-4

Марина Коношевич:
Раскраски и куклы. Вот такой у нас всегда набор. Мы уже у вас были, нас приглашают каждый год. У вас очень замечательный город, замечательные люди. Здесь хорошо. Дети адаптировались, ходят на занятия разные.

Гостями «Елки желаний» Гомельской организации Красного Креста стали 35 детей – переселенцев из Ирака, Сирии и Украины. В Центре инклюзивной культуры для них устроили настоящий праздник – со сказочными героями, хороводами и театральным представлением. 

Новый год под мирным небом! Как в Беларуси исполняют мечты детей из семей беженцев?-6

После творческой части – традиционные подарки. Малыши заранее написали свои письма Деду Морозу, а волонтеры постарались исполнить их заветные желания, чтобы каждый ребенок получил то, о чем мечтает.  

Новый год под мирным небом! Как в Беларуси исполняют мечты детей из семей беженцев?-8

Алексей Потапенко:
Я просил у Деда Мороза гантели, чтобы заниматься спортом. 

Новый год под мирным небом! Как в Беларуси исполняют мечты детей из семей беженцев?-10

Аль-Джасим Люджайн:
Я хотела швейную машинку, так как хотела шить одежду. Я родом из Ирака. Я уже не первый раз на таких праздниках. И такие праздники мне часто приносят радость. 

Далее смотрите в видео

# Новый год # Беженцы

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