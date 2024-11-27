Результаты выступления белорусских сборных на турнире «Территория хоккея»

В Альметьевске сборная, составленная из исполнителей до 16 лет, в овертайме уступила команде Сибирского федерального округа – 4:5. 29 ноября наши парни сыграют четвертьфинальный поединок со сверстниками из Центрального федерального округа.

Алексей Ложкин, главный тренер сборной Беларуси (У-16):

Я считаю, какой-то был виден рисунок сегодня. Не было паники такой, как было в первой игре, какой-то суеты. Вели в две шайбы в конце периода. Немножко защитник у нас заигрался, надо было сыграть более надежно концовку и уйти с преимуществом в две шайбы. Пропустили сразу, и после говорил ребятам быть внимательнее с удалениями, в зоне атаки особенно. В общем-то, заработали удаление в зоне атаки – нас за это наказал противник.

В Минске продолжаются соревнования «Территория хоккея» в категории до 14 лет. Наша команда завершила групповой этап на четвертом месте и вышла в плей-офф. Четвертьфинальные поединки состоятся 28 ноября.