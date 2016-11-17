«Новые технологии делают ученика пассивным»: британский педагог Джордж Кэсли отвечает на «Простые вопросы»

Педагог, консультант, преподаватель, инспектор средних учебных заведений Великобритании Джордж Кэсли в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Добрый вечер. Большое спасибо за Ваше время для этого интервью, и, если позволите, мой первый вопрос. Давным-давно, ещё в советские времена, у нас были в Советском Союзе такие легенды о великолепном качестве, это, к примеру, русский хоккей, это, наверняка, американские джинсы, это японская электроника, ну и, может быть, аргентинские стейки, и, в общем-то, легендой о качестве было и британское образование. Большинство из этих легенд, в общем, канули в Лету. Что Вы сейчас можете сказать: британское образование это, действительно, – номер один?

Джордж Кэсли, педагог, консультант, преподаватель, инспектор средних учебных заведений Великобритании:

Я считаю, что образование в Британии очень хорошее, несмотря на то, что мы всё чаще проводим исследования в отношении обучения. На мой взгляд, наилучшие выпускники британских школ показывают невероятные академические успехи. Конечно же, если мы будем говорить о тех учениках, которые менее успешны, то здесь могут возникнуть вопросы, но мы должны их решать. Что касается хорошо успевающих учеников, то здесь эта легенда верна. Она верна и относительна нашего исследования образования и, вероятно, в некоторых областях изучения языков, истории и точных наук.

Спасибо. Джордж, я знаю, Вам удалось побывать в средних школах Беларуси. Нам очень важен Ваш такой, свежий взгляд. Скажите, пожалуйста, что Вас удивило?

Джордж Кэсли:

Хочу сказать, что порадовало меня больше всего то, насколько полны энтузиазма относительно учёбы были ученики, которых я встретил. И насколько они хотели знать, как их обучают, так как одним из направлений, которому мы уделяли большое внимание в Британии последние несколько лет, является попытка вовлечь учеников в обдумывание того, как они учатся.

Во время визита в Беларусь я столкнулся с огромным желанием у учеников поговорить об этом.

Что меня поразило больше всего это то, как сильно они хотят получить обширное образование. И что они мне рассказали, к концу учебы они изучают больше предметов. А система образования в Британии предполагает меньше предметов по мере обучения от года к году. Здесь мы видим разные подходы. И интересным было бы посмотреть, как ученик из Беларуси, приехавший в Британию, и ученик из Британии, приехавший в Беларусь, могли бы переключаться с одной системы на другую.

Спасибо. Мистер Кэсли, новые технологии, безусловно, изменяют наш мир и совершенно очевидно, что они изменяют и систему образования. Мне известны различные мнения о том, что сейчас ученикам, допустим, не нужны некоторые базовые знания, потому что их можно запросто извлечь из Интернета. Что Вы думаете по этому поводу?

Джордж Кэсли:

Новые технологии принесли много возможностей для учителей.

Иногда мы должны быть очень осторожны с новыми технологиями.

Можно привести такой пример: многие школы Великобритании стали обширно использовать для показа материалов на уроках Power Point. На самом деле это не помогает обучению, это не помогает ученикам учить, если вы просто проецируете им много информации всё время. То, что действительно помогает освоить им информацию, это вовлечение их в группы, в которых они разговаривают друг с другом. Мы исследуем то, как мозг запоминает и перерабатывает информацию. Он может делать это, когда использует эту информацию, то есть мы учимся, когда мы что-то делаем. Но чего мы должны остерегаться – это того, что новые технологии делают ученика более пассивным.

Люди задействуют свою память, вовлекаются в процесс обучения, когда они делают всё активно, и здесь мы приобретаем настоящие знания.

Любой из нас, кто хочет узнать что-либо, может сделать это за секунды, используя поисковую систему, но это не делает нас умными, не делает нас образованными. То, что действительно делает нас образованными – это то, как мы можем использовать полученную информацию. И вот здесь, я считаю, умение учителя: что делать с этой информацией, как её обрабатывать, выходит на первый план. Вот, где нам нужны люди, вот, где нам нужны учителя, вот, где технология не помогает и не работает.

Знаете, говорят, что у каждого великого человека есть великий учитель. Можете ли Вы допустить, что вот, в ближайшем будущем, личность учителя, учитель сам по себе не будет так важен, как сейчас?

Джордж Кэсли:

Я бы сказал абсолютно противоположное: нас забрасывают огромным количеством информации, огромным количеством разных культур, различными знаниями и опытом. То, что мы приходим к культурной глобализации и что нам действительно нужно – чтобы учителя существовали, и чтобы они передавали свои знания, навыки и умения молодому поколению для того, чтобы мы могли интерпретировать это, понимать, анализировать и использовать эту информацию для нашего блага, для нашего процветания.

И я хочу сказать, что учитель сегодня нужен больше, чем когда-либо.

Знаете, многие учителя считают, что мы должны учить детей тому, где найти нужную информацию, а не давать нужные знания…

Джордж Кэсли:

Я бы поспорил. То, что действительно нужно молодым людям сегодня, это то, как анализировать знания, а не, где их находить. Дело в том, что, как они могут узнать, что является правдой.

Они могут искать что-нибудь в поисковике и найти людей, которые им могут сказать, что земля плоская или что-то в этом роде.

И для того, чтобы понять, что это неверно, им нужны эти навыки критического мышления, анализ аргументов. Чтобы взглянуть на источник и сказать, что верно, а что нет, и что соответствует их знаниям о мире. В этом и состоят навыки учителя – умение помочь молодёжи работать с этим знанием, вопросительно к нему относиться, уметь преобразовывать его, размышлять о нем для того, чтобы принять решение относительно того, что соответствует их видению мира.

Сейчас, наверное, вопрос из разряда вечных: гены или окружающая среда. Возможно, Вы знаете, что в Советском Союзе окружение, среда была значительно более важной, и считалось, что она больше влияет на развитие человека. У нас было что-то наподобие такой Библии, легендарная книга Макаренко – это легендарный советский учитель. Как Вы думаете, что, всё-таки, важней – гены или окружающая среда?

Джордж Кэсли:

Исследования всё больше и больше показывают, и мои коллеги в Кембриджском университете проводят удивительную работу – они сканируют мозг и смотрят, что происходит с ним у людей разных возрастов при разных условиях. И моя первая часть ответа – это, действительно, сложно. Для разных вещей в разные времена будут разные ответы на ваш вопрос. Одним из ответов будут результаты исследования, которые были обнародованы несколько недель назад на одной из конференций в Кембридже: первые два года жизни могут оказать огромное влияние на последующие различия. Опыт, который получают дети, будет иметь долгосрочный эффект.

Но существуют различные стороны процесса обучения, на которые окружающая среда может повлиять очень сильно и по-разному.

Поэтому, например, то, на что мы смотрим, когда студенты поступают в престижные британские университеты – мы обращаем внимание на то, как этот студент сопоставляет одно с другим. Насколько он креативен и может анализировать вещи, о которых он, возможно, никогда не слышал, и сопоставлять вещи, с которыми никогда не сталкивался, с тем, что он знает. Это процесс, который мы можем увидеть в результате обучения, который можно улучшить, как правило, и он, действительно, различен. Каждый человек развивается по-разному, и это то, на что направлено наше исследование в Великобритании в настоящее время. И мы подошли к исследованию более сложных вещей.

Мозг феноменально сложен, красив и удивителен, и чем больше мы его изучаем, тем больше говорим: «Вау, он великолепен».

И то, что мы видим в мозге, конечно же, часть обучения, образования, и это, действительно, удивительно.

Спасибо, Джордж. Если можно, вопрос о музыке. Я знаю, что Вы – основатель музыкального фестиваля…

Джордж Кэсли:

Да, я руководитель фонда «Womad», основанного Питером Гэбриэлем для распространения музыкального образования в школах, для того, чтобы люди могли узнать о музыке со всего мира. Помимо того, что Питер феноменален сам по себе, он ещё представляет миллионам людей по всему миру такие виды музыки, о которых они, вообще, никогда не слышали.

И вот Вы организовывали визит нашей фолк-группы «Троица» в Британию?

Джордж Кэсли:

Они играли на одном из Womad-фестивалей. Это было великолепно.

Они играли на фестивале с 40 тысячами людей, где присутствовали музыканты более, чем из 90 стран.

И что удивительно, музыканты начинают разговаривать друг с другом, начинают играть друг с другом, и начинают понимать, что существуют огромные различия между различными музыкальными стилями, и они пытаются найти схожие моменты. И это – то, что происходит в рамках фестиваля, что даёт осознание реального мира, музыкальных лейблов, то, что мы всегда стараемся осуществить. Что касается образования – аналогично, мы стараемся заставить детей делать то же самое. Так как некоторые из учеников, с которыми я общался, приехав в Беларусь, не могли поговорить о том, что мир изменяется.

И мы больше знаем о том, что происходит в различных частях мира, чем могли знать наши родители или бабушки и дедушки.

Я считаю, если эти молодые люди хотят лучше это понимать, то понимание музыки, танца, искусства, кухни других культур очень важно, так как эти вещи – это сущность всех нас.

И последний вопрос. Тот факт, что многие богатые люди из России или просто обеспеченные люди в России, в том числе и в моей стране, отправляют своих детей учится за границу любой ценой и они считают, что там, в любом случае, образование лучше, это – ошибка?

Джордж Кэсли:

Подходящая школа, подходящий университет для подходящего ученика – вот в чём ключ. Для некоторых молодых людей поехать в другую страну, конечно же, уникальный жизнеизменяющий опыт. Он даёт им огромные возможности.

В одном из колледжей Лондона, где я работаю, обучаются студенты из 62 разных стран.

И этот опыт, который даёт опыт студентам, феноменален. Затем выпускники могут поступать в университеты, имея настоящее, глобальное понимание того, кто они такие, и понимание сути обучения. И я считаю, что для многих студентов это великолепная возможность обучаться на английском языке, который всё больше и больше становится международным языком. Конечно же, для этих студентов – да, для всех студентов – нет. И здесь есть баланс: с одной стороны, всемирная английская культура, а, с другой стороны, например, те белорусские музыканты, которых я встретил, поддерживают свою культуру на плаву, и это очень важно, это традиционное искусство необходимо сохранять, поэтому это, конечно же, двусторонний вопрос.

Джордж, спасибо Вам большое за время, за это интервью. Добро пожаловать в Беларусь и будем рады видеть Вас ещё раз.

Джордж Кэсли:

Большое спасибо.