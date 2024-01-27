Новые разработки белорусских учёных внедряют за рубежом! Познакомились с инновациями

Новости Беларуси. Новые разработки белорусских ученых внедряют в производство не только в Беларуси, но и за рубежом. Так, Институт механики металлополимерных систем имени Белого развивает проекты с партнерами из России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективные исследования получают поддержку на государственном уровне. Гранты и стипендии стимулируют молодежь развивать научную деятельность и создавать инновации на благо страны. Тему продолжит Анна Корольчук.

Научной деятельностью Виталий Стратанович занимается около 5 лет. Еще в университете увлекся исследованиями, а педагоги – ученые и профессора – поддержали молодой талант. Сейчас разрабатывает особые узлы для нефтехимической промышленности.