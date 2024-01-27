Новые разработки белорусских учёных внедряют за рубежом! Познакомились с инновациями
Новости Беларуси. Новые разработки белорусских ученых внедряют в производство не только в Беларуси, но и за рубежом. Так, Институт механики металлополимерных систем имени Белого развивает проекты с партнерами из России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективные исследования получают поддержку на государственном уровне. Гранты и стипендии стимулируют молодежь развивать научную деятельность и создавать инновации на благо страны.
Тему продолжит Анна Корольчук.
Научной деятельностью Виталий Стратанович занимается около 5 лет. Еще в университете увлекся исследованиями, а педагоги – ученые и профессора – поддержали молодой талант. Сейчас разрабатывает особые узлы для нефтехимической промышленности.
Виталий Стратанович, младший научный сотрудник Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси:
Продолжали направление, связанное с модифицированием материалов разными воздействиями. Лазерными, плазменными на этом оборудовании. И добились очень серьезных результатов, и научных, и производственных. Смогли даже претендовать на получение стипендии Президента. Мы находимся в направлении, в струе, как принято говорить, но и совершенствуемся.
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