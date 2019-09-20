«Новую Гуту» и ещё 2 пункта пропуска модернизируют. Там границу будем проходить быстрее

20 сентября в Беларуси отмечается День таможенника. Поздравляем тех, кто причастен к этому празднику!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора международной технической помощи главного управления финансов и контроля Государственного таможенного комитета – Елена Король и главный инспектор главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета – Кирилл Струков.

Есть ли какие-то программы на будущее для улучшения оснащения таможни?

Елена Король, начальник сектора международной технической помощи главного управления финансов и контроля Государственного таможенного комитета:

В настоящее время у нас в планах улучшить инфраструктуру автодорожного пункта пропуска «Новая Гута»: построить стационарный инспекционный досмотровый комплекс.