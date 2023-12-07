Новогодняя афера – мошенники зарабатывают на продаже елей и украшений

Сезонный спрос на искусственные новогодние ели и украшения для них породил новый вид мошенничества в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничное настроение уже испорчено у десятка человек. Они повелись на заманчивые предложения от аферистов, создающих аккаунты несуществующих интернет-магазинов. Схема обмана проста, но деньги исчезают безвозвратно.

Василий Шупляк, начальник отдела ГУУР МВД Беларуси:

Когда желающие находятся, аферист сбрасывает номер банковской карты и после перевода оговоренной суммы исчезает. Покупки в интернете стали частью нашей жизни, однако нужно понимать: не каждое предложение товара или услуги в Сети безопасно. Насторожить должны низкая цена, обязательная предоплата в размере от 50 до 100 %, отсутствие самовывоза, отказ продавца прислать дополнительное фото выбранной позиции.

Все это лишний повод, чтобы проявить бдительность при покупке товаров или оплате услуг на интернет-площадках. Не стоит оплачивать то, что еще вами не получено или переходить по ссылкам, которые присылают незнакомые люди.