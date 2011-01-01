Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие друзья! В эти минуты уходящего года я прежде всего хотел бы обратиться к абсолютному большинству белорусского народа. Именно благодаря вам я имею уникальную возможность в эти волнительные мгновения истории войти в дома белорусов, в ваши семьи с поздравлениями и пожеланиями мира и добра.

Свои поздравления я также адресую нашему меньшинству. Вы должны знать: вас воспринимаю как неотъемлемую часть нашего общества, со своими целями, взглядами и устремлениями. Вы имеете свою точку зрения, особое понимание мироустройства и развития Беларуси. Это ваше право, которое отнять у вас никто не может.

Но вы должны знать: ваше мнение нам не безразлично. И мы вместе с подавляющим большинством нашего народа будем бороться за вас, ваши взгляды. Мы будем искать пути к вашим умам и сердцам, потому что иначе невозможно объединить общество, сохранить страну и решить задачи, стоящие перед нами.

Уходит в историю 2010 год. Буквально промелькнуло первое десятилетие нового ХХІ века. Эти годы, я уверен, были особыми и неповторимыми в нашем развитии. Главным итогом последних десяти лет стало создание основ нашей государственности, становление нации, развитие морально здорового общества, формирование мощного экономического фундамента страны, укрепление надежной системы национальной безопасности, признание авторитета Беларуси на международной арене.

В эти годы мы подверглись и серьезным испытаниям. Прежде всего нас попробовал на прочность привнесенный извне финансово-экономический кризис. Вторым испытанием устойчивости нашего государства явилась прошедшая избирательная кампания. Отдельные силы попытались использовать её , чтобы расшатать страну. Но благодаря именно вашей стойкости, мужеству, рассудительности мы справились с вызовами нового столетия! Мы отстояли свою независимость и небольшой клочок земли в центре Европы, имя которому – Беларусь. Это земля наших предков, на которой жить нашим детям!

Дорогие белорусы! Перед нами долгий путь борьбы и созидания. Мы должны не только выстоять, мы должны поднять нашу Беларусь до высот цивилизации. И в этом можем рассчитывать только на себя!

Счастливое будущее белорусского народа зависит от выдержки, упорства, настойчивости и работоспособности каждого из нас. Нам необходимо переломить в самих себе провинциальный комплекс «маленького народа» и осознать себя нацией, решающей не только свои задачи, но и формирующей облик Европы!

Мы поставили перед собой амбициозные цели: стать развитой европейской страной, в которой комфортно жить людям; сформировать новый облик белорусской экономики, основанной на передовых знаниях и технологиях; войти в число первых пятидесяти стран мира по индексу развития человеческого потенциала. Я уверен, мы эти задачи решим. Потому что мы – народ-труженик, народ-созидатель!

Дорогие соотечественники! Переступая порог 2011 года, кто-то из нас взгрустнет, смахнув слезу, кто-то в сердцах махнет рукой вслед уходящему году… Но как бы мы к нему ни относились, это был наш год – и его из нашей жизни не вычеркнешь. Давайте пожелаем уходящему году счастливого пути в историю. Давайте смотреть вперед, в будущее.

Я желаю вам, вашим родным, близким, вашим детям счастливого будущего. Здоровья и долголетия нашим старикам, улыбок детишкам. Успехов и вдохновения, новых дерзновенных свершений творческим людям, всей нашей интеллигенции. Особая сердечная благодарность рабочему и крестьянину за самоотверженный честный труд. Вы – соль земли нашей. Низкий поклон людям в погонах, верным своему долгу, всегда готовым защищать завоевания нашего Отечества. Молодежи желаю быть истинными патриотами своей страны, найти правильную дорогу в жизни.

Я хочу пожелать всем, чтобы ваши мечты сбылись. Чтобы вас согревало тепло семейного уюта. Чтобы в ваших домах царила атмосфера спокойствия, согласия, искренности и доброты. Чтобы работа приносила успех, удовлетворение и благодарность людей. Пожелаем друг другу мира, добра и счастья. Пусть любовь и благополучие живут в каждой семье.

С Новым годом, дорогие друзья!