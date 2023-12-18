Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке

Новости Беларуси. В Вилейке торжественно открыли модернизированную пожарную часть и новое административно-бытовое здание отдела по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Просторные кабинеты, пункт связи и современный тренажерный зал. Новое здание позволит спасателям оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, поддерживать физическую форму и быть в полной боевой готовности.

Также обновленная пожарная часть пополнилась новым микроавтобусом, лодкой с прицепом и мотором. В честь открытия у нового здания заложили капсулу с посланием будущему поколению спасателей. Вскрыть его планируется через 30 лет – 27 декабря 2053 года.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это не только само здание, сооружение, это место, где спасатели проводят фактически треть своей жизни во время службы. Это место, где находятся пожарная аварийно-спасательная техника, экипировка, снаряжение, инструмент для оказания помощи людям. Они должны находиться в комфортных условиях и быть всегда в постоянной боевой готовности.

Виктор Рагусский, заместитель председателя Миноблисполкома:

Насколько важен быт именно в рабочей обстановке, насколько важен комфорт, чтобы люди находились в условиях, которые позволяли бы им в любой момент 24/7 осуществить выезд и не думать о том, что они вернутся в какие-то условия, которые не будут соответствовать.