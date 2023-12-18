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Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке

18 декабря 2023 17:36
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Новости Беларуси. В Вилейке торжественно открыли модернизированную пожарную часть и новое административно-бытовое здание отдела по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке-1

Просторные кабинеты, пункт связи и современный тренажерный зал. Новое здание позволит спасателям оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, поддерживать физическую форму и быть в полной боевой готовности.

Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке-4

Также обновленная пожарная часть пополнилась новым микроавтобусом, лодкой с прицепом и мотором. В честь открытия у нового здания заложили капсулу с посланием будущему поколению спасателей. Вскрыть его планируется через 30 лет – 27 декабря 2053 года.

Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Это не только само здание, сооружение, это место, где спасатели проводят фактически треть своей жизни во время службы. Это место, где находятся пожарная аварийно-спасательная техника, экипировка, снаряжение, инструмент для оказания помощи людям. Они должны находиться в комфортных условиях и быть всегда в постоянной боевой готовности.

Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке-10

Виктор Рагусский, заместитель председателя Миноблисполкома:
Насколько важен быт именно в рабочей обстановке, насколько важен комфорт, чтобы люди находились в условиях, которые позволяли бы им в любой момент 24/7 осуществить выезд и не думать о том, что они вернутся в какие-то условия, которые не будут соответствовать.

Новое здание отдела по ЧС и модернизированную пожарную часть открыли в Вилейке-13

Под надежной защитой модернизированного подразделения находится город Вилейка и 52 населенных пункта. А это территория, где проживает 46 тысяч человек.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Новости Минска и Минской области

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