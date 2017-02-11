Нетипичные тунеядцы: кого освобождают от налога и что для этого нужно сделать

«Большой разговор с Президентом» остается важнейшей темой. Кроме журналистских, сотни вопросов от жителей Беларуси поступили в адрес главы государства. Целая обойма – на тему иждивенчества. Наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская читала эти непростые вопросы и прошла по горячим адресам.

Лилия Шиманская, житель Молодечно:

360 рублей – для нас очень много! Это почти весь наш доход.

Но письмо из налоговой не перечеркнешь домашним хозрасчетом. Супруг Лилии не работал и должен был уплатить сбор на финансирование госрасходов. И как тут быть? Двое детей, у нашей героини на предприятии трехдневка – не до жиру, а муж, по сути, не бездельник – ухаживает за мужчиной-инвалидом. Решили действовать – собрали документы, отправили в райисполком – и буквально на днях получили новое, теперь уж и вправду – письмо счастья. Главу семейства от уплаты налога освободили.

Ольга Петрашевская, корреспондент:

Эту квартиру вы строили в кредит?

Лилия Шиманская:

Да, эту квартиру мы строили в кредит. Мы платим кредит – 100 рублей.

Ольга Петрашевская:

Этот кредит тоже был аргументом для освобождения от этого сбора?

Лилия Шиманская:

Да.

Не выплачивать сбор мужу нашей героини позволили ввиду сложной жизненной ситуации. Формулировка субъективная, и потому решение по таким обращениям принимает не один чиновник или, скажем, его зам. Целая комиссия – не менее десяти человек – голосованием определяет, платить или нет.

Татьяна Варивончик, начальник финансового отдела Молодечненского районного исполнительного комитета:

Под разными углами, с разных точек зрения. И эмоционально, и профессионально нужно подходить к каждому заявлению. Очень индивидуально.

Витебск. Здесь лишь за неделю таких заявлений рассмотрели почти 60, а всего от уплаты сбора в области освободили более сотни человек. Со своей просьбой – не считать и его иждивенцем – в рамках «Большого разговора» к главе государства обратился Денис Варванович. Мужчина уверяет, что не может работать, потому как ухаживает за больными родственниками.

Бабушке под 90, отец – после двух инсультов. Правда, по мнению врачей, вторая группа инвалидности позволяет человеку одному находиться дома. Но Денис не согласен категорически.

Денис Варванович, житель Хойников:

Бывало у нас такое, что он поставил чайник на плиту и забыл выключить. Я прихожу, а оно горит все! В туалет помочь выйти. То таблетку дай, то воды поднеси!

Принести воды, протопить печь, в крепкие морозы дважды, а еще приготовить, накормить, помыть – и все это для двоих человек… Денис, как ни пытался, не смог найти работу с графиком, позволяющим не бросить родных ему людей.

Нина Варванович, житель Хойников:

Без него никак. Как же справиться без него? Я же еле по хате с палочкой.

Николай Варванович, житель Хойников:

В ванну нужно мне, поможет залезть и вылезти.

На этом месте мы могли бы сделать вывод о бездушности и непробиваемости местной власти. Да только заявление на освобождение от налога Денис написал лишь после подсказки нашей съемочной группы. О результатах говорить еще рано, но факт: ни в исполкоме, ни в налоговой об этой непростой ситуации элементарно не знали.

Денис Варванович:

Сказали, предоставить справки. Что родители получают пенсию. И будет рассматривать комиссия.

А Инна Ярошевич из деревни с романтичным названием сделала местному исполкому официальное предложение. С ним же обратилась и на «Большой разговор с Президентом».

Инна Ярошевич, житель деревни Тюрли Саковские (Минская область):

О создании предприятия надомного труда для жителей из удаленных населенных пунктов. Любое сборочное производство, детали электро- или радио-, швейное производство, канцелярская продукция, таких очень много.

На такой инициативный шаг дама пошла, оценив собственную ситуацию. В деревне – лишь заброшенная ферма, до города примерно час пешком, а иногда по кромке поля, чтобы нескучно, еще и бежит волк! Предложить работу с учетом всех нюансов в центре занятости, по словам Инны, так и не смогли. А местные чиновники якобы отказалась организовать для женщины труд на дому.

Инна Ярошевич:

Они сказали, что имеют право предоставить такую работу, но не обязаны это делать.

Тем временем в райисполкоме, под дверью зампреда по экономике – настоящий диспут на тему безработных налогов.

Сам же Геннадий Ромуальдович вспомнил идею о предприятиях надомного труда, но пообещал найти для Инны Ярошевич другое решение. Экономически выгодное.

Геннадий Актанорович, заместитель председателя Молодечненского районного исполнительного комитета:

Создавать предприятия по надомному труду, учитывая, что нет в этом необходимости, что потом – закрывать его буду? Я готов с ней встретиться и переговорить на эту тему.

Зато с нашими следующими героями – они также обратились на горячую линию «Большого разговора» – их бывший начальник ну никак не желает встречаться. По словам Андрея и Максима, отработав в деревообрабатывающей компании, в этом самом цеху, больше похожем на заброшенный ангар, они так и не получили никаких документов. И теперь не смогут доказать, что не сидели у государства на шее.

Андрей Сулима и Максим Самойлович:

Мы не докажем в налоговой, потому что нам не дали никаких документов. Хоть и говорит, что давал – не в моих интересах было терять.

Молодые люди предполагают, что работодатель воспользовался непростой ситуацией на рынке труда – не нравится одним, завтра появятся новые сотрудники. Которые не зададут лишних вопросов, а будут вот так – переодеваться в открытом помещении в мороз или работать в весьма спорных с точки зрения безопасности условиях.

Андрей вспоминает: за последний месяц работы ему заплатили 280 рублей. Хотя обещали, говорит, больше в разы. А вот и один из руководителей фирмы. Теперь уже первым делом обещает пожаловаться нашему начальству. Но больше ему нечего сказать.

Вот такие разные ситуации одного декрета о социальном иждивенчестве. Кого-то от сбора освобождают, кому-то скоро дадут ответ, но во многих обращениях – «я просто принципиально, не аргументируя, не хочу платить». И в этих случаях угол логики, пожалуй, только 360… белорусских рублей.