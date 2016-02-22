Несколько ДТП в Минске из-за непогоды. Гоставтоинспекция призывает водителей быть внимательными

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 22 февраля по стране. Мокрый снег, дождь и усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду во многих районах Беларуси. Сложные погодные условия стали причиной многочисленных аварий.

Так, при съезде с Минской кольцевой автодороги недалеко от улицы Нестерова водитель фуры не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Большегрузное авто перекрыло всю дорогу. Автомобилистам пришлось разворачиваться и выбирать другой маршрут, что осложнило движение в утренний час-пик.

А уже чуть позже на внешнем кольце МКАД вблизи развязки с улицей Зеленолугской вылетел в кювет и врезался в дерево водитель такси. Он не справился с управлением на скользкой дороге из-за «лысой резины». Шофер оказался зажат в салоне автомобиля — из машины его доставали спасатели. Он и его пассажирка, которая сидела на заднем сиденье автомобиля, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Снежные заносы и гололед сегодня на дорогах всей страны. В связи с этим Гоставтоинспекция Беларуси призывает водителей быть предельно внимательными.

Андрей Деркач, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Советского РУВД Минска:

Как сам водитель сообщил, машина вдруг стала уходить вправо, не справился с управлением. Двигался со скоростью, с его же слов, 70 км/ч. По документам водитель такси путевого листа с собой не имел. Также машина с декабря месяца не проходила технический осмотр. Машина будет доставлена на охраняемую стоянку, будет проводиться техническая экспертиза.

Снежные заносы и гололед 22 февраля на дорогах всей страны. В связи с этим Гоставтоинспекция Беларуси призывает водителей быть предельно внимательными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители:

Очень скользко. Машину заносит.

Это очень опасная погода, когда нужно предпринимать все меры предосторожности.