Неправильный платёж через ЕРИП – как вернуть деньги?

Опыт – это то, что позволяет человеку, сделав ошибку, сказать: «Я так и знал!» Героиня этого сюжета не сразу поняла, какую ошибку она совершила. И до сих пор не знает, как вернуть свои деньги. В начале IX века, после введения бумажных денег, в Китае придумали систему так называемых денег летающих. Брали обычный лист бумаги, на котором оговаривались условия сделки. Далее лист разрывался на две части, которые хранились у продавца и покупателя. Так появился безналичный расчет. И сегодня возможность оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, существенно упрощает жизнь современного человека. Так, до определённого момента, полагала и Ирина Смольская.



Ирина Смольская:

В ноябре-месяце я оплатила через Интернет-банкинг коммунальные услуги, через ЕРИП-систему, дома, за компьютером. Второй месяц я так же перечислила. А в третий месяц, когда я получила жировку, мне стало понятно, что деньги система ЕРИП не получала, а я непонятно на какой адрес их отправила и у меня задолженность уже за 2 месяца за квартплату.

Вскоре Ирина на собственном примере убедилась: технология оплаты через Интернет всё же далека от совершенства. Ведь в случае проведения ошибочного платежа, человеку предстоит приложить немало усилий для того, чтобы вернуть свои кровные.

Олег Чумаков, пресс-служба ЕРИП:

Если человек совершил неправильный платёж, если он в тот же день осознал, что он сделал и решил, что ему нужно вернуть свои деньги, он может успеть обратиться в банк. Они могут в тот же день совершить возврат тех денег, которые были неправильно перечислены. Если же такой технической возможности нет или человек обратился, спустя какое-то время после совершения платежа, тогда ему нужно будет обратиться в ту организацию, куда он совершил платёж.

Именно так и поступила наша героиня, однако усилия привели к результату не желаемому, но удивительному.

Ирина Смольская:

Мне пришлось идти в расчётно-справочный центр, потом мне пришлось идти в банк, брать платёжные выписки все, и оказалось, что оплатила я в какое-то ООО «Джио», которое тоже занимается коммунальными платежами. То есть, на их счёт. Потом резко пропало это «Джио» из системы ЕРИП, и их уже не было через 2 месяца, когда я решила найти, всё-таки, что это такое. Их у же не было в помине. На сайте я нашла единственный телефон мобильный, позвонила, ответил не очень вежливый мужчина. С ним я общаюсь до сих пор. Вернее, он уже не идёт на контакт. Зная мой мобильный телефон, он уже не поднимает трубку.



Внести ясность в историю помогли сотрудники ЕРИПа. Как оказалось, организация «Джио» занимается предоставлением офисов в аренду.

Олег Чумаков, пресс-служба ЕРИП:

Прежде, чем организация станет частью ЕРИП, она всегда проходит проверку. В частности, проверка выражается в том, действительно ли компания работает, имеется ли она в ЕГР. В принципе, имеется информация о ней в официальных государственных ресурсах, которые содержат такую информацию. И не ли у неё каких-либо проблем. В системе ЕРИП, через которую совершала платёж Ирина, данная фирма зарегистрирована с 2015 года. Это позволяет предпринимателям, арендующим офисы у «Джио», совершать оплату аренды через Интернет-банкинг. Непонятно лишь одно. Почему просьба Ирины Смольской вернуть ей ошибочно переведённые деньги, была встречена директором организации агрессивно? После столь содержательной беседы Ирина окончательно утратив терпение, но, не надежду на возврат кровных, отправилась к юристам.

Ольга Иващенко, юрист:

В случае если, потребитель направил заявление с требованием о возврате ошибочно оплаченных денежных средств и ответа не поступает, или юридическое лицо по адресу указанному не находится, потребителю рекомендуется обратиться: первое, в налоговую инспекцию, а также в регистрирующий орган, который регистрировал данное юридическое лицо.

Как оказалось позже, Ирина в своей беде не одинока. Сегодня по юридическому адресу фирмы нет, а её руководителей разыскивают сотрудники налоговой инспекции и судебные исполнители. Заинтересовались фирмой и сотрудники службы безопасности системы ЕРИП. В настоящее время идет проверка.

Ирина Смольская:

Я отправила на их адрес с обратным уведомлением письмо, где написала заявление, чтобы вернули мои деньги, которые ошибочно были положены на счёт этого «Джио» по моей невнимательности. Возможно, потому что впервые решила произвести такой платёж через Интернет-банкинг. Но, тем не менее, меня обижает тот факт, что деньги пошли официально, через официальный банк, через систему ЕРИП, мужчина этот, директор фирмы, директор ли он, я не знаю, ведёт себя крайне некультурно, непорядочно. Товарищ, верните деньги!



И вот тут, вероятно, стоит вспомнить общий закон физики, о том, что, если где-то убавилось, то, значит, где-то и прибудет. Несомненно, в этой истории, у Ирины прибавилось жизненного опыта, а у директора организации «Джио» – проблем.