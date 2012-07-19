Непопулярные овощи: фиолетовая картошка и синяя кукуруза

В мире существует несколько десятков овощей и продуктов, которые по разным причинам не заняли свое место на нашем столе, но тем не менее некоторые дачники и фермеры их выращивают и с удовольствием употребляют.

Запретный рис. Распространен в Китае, при варке становится темно-фиолетовым, имеет ореховый вкус, свое название получил благодаря тому, что подавался он только королевской семье.

Арбузная редиска эффектна благодаря своему яркому оттенку, однако на вкус она горьковатая.

Мини тыква Ви-би настолько мала, что умещается на ладони! Она сладковатая и богата различными полезными элементами.

Шоколадный перец. Этот овощ, созревая, становится коричневым. Он очень сладкий и может стать великолепным дополнением салатов.

Цукини «Золотая лихорадка» - настоящая находка для ленивых дачников. Дело в том, что этот овощ устойчив к вредителям, в нем меньше семечек и он не такой водянистый, как знакомые нам кабачки.

Белая свекла настоящая находка для тех, кто хочет приготовить блюдо, не окрашивая его в знакомый бордовый цвет. Вкус при этом не пострадает!

Синяя кукуруза. Этой культурой население питалось тысячи лет, однако затем желтая кукуруза стала популярней и стала чаще выращиваться, пока окончательно не заменила собой синюю.

Фиолетовая картошка могла бы удивить многих, при этом даже при варке она не теряет своего яркого оттенка.