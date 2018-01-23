Необходимо устранить имеющиеся пробелы: насколько соответствуют документы 2017 года Конституции

Новости Беларуси. Конституционный суд 23 января принял послание Президенту и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь в нем традиционно идет о соответствии главному закону страны вышедших в 2017 году документов. Их проверено более 3 десятков. И в целом все они признаны соответствующими Конституции. В то же время суд обратил внимание на некоторые дефекты и направил парламентариям свои рекомендации.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:

В своих решениях мы указали законодателю при дальнейшем усовершенствовании законодательного регулирования необходимо устранить имеющиеся пробелы, правовую определенность, коллизии, которые мешают в полной мере реализовать конституционные права и свободы граждан. Поскольку Конституция живет в законах и оттого насколько используется регулятивный потенциал Конституции зависит и стабильное, динамичное развитие нашего общества и государства.