Наводим порядок в Чистый четверг быстро и просто. Несколько полезных советов

В Чистый четверг самое время заняться генеральной уборкой. Пожалуй, начнем с «расчистки» шкафа! У Галины Васильевны Ивановой есть несколько секретов по тому, как быстро привести в порядок гардероб! К примеру, опытная хозяйка советует использовать вешалки одинаковой формы и размера. Как мы видим, это позволяет значительно сэкономить пространство.

Галина Иванова:

Сезонные вещи можно хранить в коробках, которые можно отодвинуть под шкаф, затем остается еще часть шкафа, которая остается под одеждой (15-20 см).

Также Галина Васильевна рекомендует использовать различные органайзеры, чтобы полочки и ящики выглядели красиво и опрятно. Галина Иванова:

Все мелкие вещи можно сложить в удобные и красивые коробки, которые радуют ваш глаз.

В шкаф следует отправлять только опрятные вещи без пятен. В Чистый четверг самое время заняться большой стиркой! Галина Иванова:

Стиральная машина тоже любит, чтобы ее раз в год хорошенько почистили от остатков моющих средств, от какой-то накипи, от общего загрязнения. Для этого я делаю простой раствор: на пол-литра воды добавляю 3 ст. л. соды, стакан уксуса, включаю машину и на холостом ходу она у меня работает 20-30 мин.

А пока вещи стираются, можно приступить к мытью окон! Воспользуемся советами профессионалов из клининговой компании! Использование газет в этом нелегком процессе – метод немного устаревший. Лучше воспользоваться специальными приспособлениями. Виталий Безбородько, заместитель директора клининговой компании:

За зиму на стекле накапливается налет атмосферных отложений, которые самостоятельно убрать очень сложно, но все-таки возможно.

Если у вас дома есть ковер, не забудьте позаботиться о его чистоте. Этот предмет декора может стать настоящим пылесборником.