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Ураган «Кирк» ударил по северу Испании

11 октября 2024 06:37
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Отголоски урагана «Кирк», который превратился в мощный шторм, нанес удар по северу Испании. Нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, произошли значительные разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган «Кирк» ударил по северу Испании-2

Спасатели зафиксировали около 600 инцидентов, большинство связаны с упавшими деревьями. Также отмечены сильные ветры и ливни. В некоторых регионах страны волны высотой до 7 метров обрушились на берег. 

# Природные катаклизмы

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