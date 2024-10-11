Ураган «Кирк» ударил по северу Испании

Отголоски урагана «Кирк», который превратился в мощный шторм, нанес удар по северу Испании. Нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, произошли значительные разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели зафиксировали около 600 инцидентов, большинство связаны с упавшими деревьями. Также отмечены сильные ветры и ливни. В некоторых регионах страны волны высотой до 7 метров обрушились на берег.