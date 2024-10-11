Больницы в США откладывают плановые операции из-за нехватки растворов для капельниц

Ряд больниц в США были вынуждены отложить плановые операции и некоторые другие процедуры из-за нехватки растворов для капельниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ряд больниц в США были вынуждены отложить плановые операции и некоторые другие процедуры из-за нехватки растворов для капельниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дефицит возник на фоне остановки работы крупнейшего в стране производителя, расположенного в Северной Каролине, из-за последствий урагана «Хелен». По словам представителя ассоциации больниц штата Миннесота, поставщики медицинских услуг обеспокоены ограниченным предложением и сроками возобновления производства препаратов.