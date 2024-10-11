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Больницы в США откладывают плановые операции из-за нехватки растворов для капельниц

11 октября 2024 06:14
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Ряд больниц в США были вынуждены отложить плановые операции и некоторые другие процедуры из-за нехватки растворов для капельниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больницы в США откладывают плановые операции из-за нехватки растворов для капельниц-2

Дефицит возник на фоне остановки работы крупнейшего в стране производителя, расположенного в Северной Каролине, из-за последствий урагана «Хелен». По словам представителя ассоциации больниц штата Миннесота, поставщики медицинских услуг обеспокоены ограниченным предложением и сроками возобновления производства препаратов.

# Экономический кризис

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