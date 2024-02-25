Наталья Кочанова проголосовала на выборах депутатов

Профессионализм, преданность стране и народу – этими качествами должен обладать депутат. Такое мнение высказала председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для высших должностных лиц и белорусов, которые принимают непосредственное участие в государственном управлении, голосование – это двойная ответственность, подчеркнула Наталья Кочанова. Они как никто понимают, какими компетенциями должен обладать депутат.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Работа в парламенте действительно непростая. Я это почувствовала, работая на протяжении четырех лет председателем Совета Республики. Понимаю, как это непросто. Это не только ответственность за те законопроекты, над которыми мы работаем, это и работа с людьми, встречи в коллективах – все то, чем живет наша страна.
Петр Пархомчик: то, что мы сделали единый день голосования, абсолютно правильно – подробности здесь.