Наталья Цилинская: «Всю жизнь тянуть за своих детей я не буду. Я их буду безумно любить»

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира: Да, помогают. Мы очень многое делаем вместе. И по хозяйству, и по готовке, и по уходу за животными.

А вот возвращаясь к тому, что справляетесь – репетитор, школа…

У меня сейчас две школьницы. Они абсолютно разные, но я не делаю с ними уроки. Да, конечно, аттестат помогает потом при поступлении, но это же ничего не меняет априори ни в жизни, ни в отношениях. Потому что, ну, натянешь ты на этот аттестат, натянешь ты на что-то, а что дальше?

Всю жизнь тянуть за своих детей я не буду. Я их буду безумно любить. И самое главное, чтобы они росли, понимая то, что я от них ничего не хочу, кроме того, чтобы они были счастливы. Но помогу.