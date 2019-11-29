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Наталья Цилинская: «Всю жизнь тянуть за своих детей я не буду. Я их буду безумно любить»

29 ноября 2019 14:22
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А дети помогают?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Да, помогают. Мы очень многое делаем вместе. И по хозяйству, и по готовке, и по уходу за животными.

Наталья Цилинская: «Всю жизнь тянуть за своих детей я не буду. Я их буду безумно любить»-1

А вот возвращаясь к тому, что справляетесь – репетитор, школа…

У меня сейчас две школьницы. Они абсолютно разные, но я не делаю с ними уроки. Да, конечно, аттестат помогает потом при поступлении, но это же ничего не меняет априори ни в жизни, ни в отношениях. Потому что, ну, натянешь ты на этот аттестат, натянешь ты на что-то, а что дальше?

Всю жизнь тянуть за своих детей я не буду. Я их буду безумно любить. И самое главное, чтобы они росли, понимая то, что я от них ничего не хочу, кроме того, чтобы они были счастливы. Но помогу.

Наталья Цилинская: «Всю жизнь тянуть за своих детей я не буду. Я их буду безумно любить»-4

# Белорусские спортсмены # общество # Наталья Цилинская

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