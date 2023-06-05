Прямой эфир

Минобразования: 100 баллов по второму ЦЭ получили 765 учащихся

05 июня 2023 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 760 школьников получили высший балл по второму централизованному экзамену. Ознакомиться с результатами уже можно на сайте РИКЗ и в личных кабинетах абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобразования: 100 баллов по второму ЦЭ получили 765 учащихся-1

Испытания проводились 21 мая по 13 дисциплинам. Тесты сдавали свыше 53 тысяч учащихся. Стоит отметить, что 100-балльники есть не только среди тех, кто выбрал для экзамена гуманитарные науки. По всем предметам нашлись ребята, которые получили высшую оценку. Провалили тесты всего 60 выпускников. Им не удалось набрать даже одного балла.

Отметим, по поручению Александра Лукашенко подсчет результатов централизованного экзамена осуществляется по новой методике с использованием подходов, применявшихся при проведении репетиционного тестирования. Задача, поставленная Президентом, оценивать работы учащихся прозрачно и справедливо, выполняется.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Президент: продукты питания с маркой «Зроблена ў Беларусі» начали очень серьёзно подделывать
05 июня 2023 17:18

​Президент: продукты питания с маркой «Зроблена ў Беларусі» начали очень серьёзно подделывать

«Если хочет, мы ему купим велосипед». Как в деревнях врачам предлагают добираться к пациентам?
05 июня 2023 17:17

«Если хочет, мы ему купим велосипед». Как в деревнях врачам предлагают добираться к пациентам?

Под Брестом пройдёт масштабное авиашоу! Какую программу подготовили к открытию нового аэродрома?
05 июня 2023 17:17

Под Брестом пройдёт масштабное авиашоу! Какую программу подготовили к открытию нового аэродрома?