Минобразования: 100 баллов по второму ЦЭ получили 765 учащихся

Новости Беларуси. Более 760 школьников получили высший балл по второму централизованному экзамену. Ознакомиться с результатами уже можно на сайте РИКЗ и в личных кабинетах абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания проводились 21 мая по 13 дисциплинам. Тесты сдавали свыше 53 тысяч учащихся. Стоит отметить, что 100-балльники есть не только среди тех, кто выбрал для экзамена гуманитарные науки. По всем предметам нашлись ребята, которые получили высшую оценку. Провалили тесты всего 60 выпускников. Им не удалось набрать даже одного балла.

Отметим, по поручению Александра Лукашенко подсчет результатов централизованного экзамена осуществляется по новой методике с использованием подходов, применявшихся при проведении репетиционного тестирования. Задача, поставленная Президентом, оценивать работы учащихся прозрачно и справедливо, выполняется.