«Нами командовать не получится» – Лукашенко раскрыл детали переговоров с США и ЕС

Такой прагматичный подход позволяет эффективно преодолевать внешний прессинг и открывать новые рынки. Как заявил Александр Лукашенко – на этих же принципах Минск готов выстраивать диалог и с западными визави. Даже в условиях санкций и деструктивной политики Вашингтона республика сохраняет прагматичный подход, ориентированный на экономический базис и долгосрочную перспективу. Конструктивное взаимодействие и поиск общих точек соприкосновения предлагаются и европейским странам. Главное условие белорусской стороны неизменно: равноправный разговор без языка ультиматумов и искусственных барьеров ради региональной безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы находимся в тесном контакте (пока не в публичном пространстве) с представителями крупных европейских государств. И должен вам откровенно сказать, что первые контакты, которые у нас состоялись с официозом государств, вас удивит, это с Великобританией. Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт в Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал в плане установления мира, не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война – такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу. Так и произошло.

Поэтому мы с европейцами в контакте. И даже с некоторыми соседями. Возьмите ту же Литву, Польшу и обмены людьми, которые были замешаны в шпионаже и противоправной деятельности в Беларуси, антиконституционной. Прежде чем обменять людей, были вовлечены руководители многих стран, в том числе и Дональд Трамп был вовлечен в этот переговорный процесс.

Поэтому скажу откровенно, целая каша заварилась. Мы с американцами начинали эти переговоры, мы готовы с ними вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится. Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы, чтобы американские представители и европейские стремились наладить с нами нормальное взаимовыгодное сотрудничество. Уже все – и европейцы, и американцы – понимают, что такое сотрудничество должно быть. Более того, уже есть движение к этому сотрудничеству.