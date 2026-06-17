«Нами командовать не получится» – Лукашенко раскрыл детали переговоров с США и ЕС
Интервью, которое сейчас разбирают на цитаты мировые СМИ. Заявления Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия» остаются в топе международных новостей. Президент Беларуси подробно изложил внешнеполитические приоритеты Минска. Отдельный акцент – на принципах сотрудничества с Африкой и государствами дальней дуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, Беларусь десятилетиями придерживается многовекторности, основанной на сотрудничестве на равных. Стратегический курс менять не нужно – важно эффективно использовать существующие возможности. Сохраняя союз с Россией и всепогодное партнерство с Китаем, Минск расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии и укрепляет позиции в Африке.
Такой прагматичный подход позволяет эффективно преодолевать внешний прессинг и открывать новые рынки. Как заявил Александр Лукашенко – на этих же принципах Минск готов выстраивать диалог и с западными визави. Даже в условиях санкций и деструктивной политики Вашингтона республика сохраняет прагматичный подход, ориентированный на экономический базис и долгосрочную перспективу. Конструктивное взаимодействие и поиск общих точек соприкосновения предлагаются и европейским странам. Главное условие белорусской стороны неизменно: равноправный разговор без языка ультиматумов и искусственных барьеров ради региональной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы находимся в тесном контакте (пока не в публичном пространстве) с представителями крупных европейских государств. И должен вам откровенно сказать, что первые контакты, которые у нас состоялись с официозом государств, вас удивит, это с Великобританией. Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт в Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал в плане установления мира, не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война – такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу. Так и произошло.
Поэтому мы с европейцами в контакте. И даже с некоторыми соседями. Возьмите ту же Литву, Польшу и обмены людьми, которые были замешаны в шпионаже и противоправной деятельности в Беларуси, антиконституционной. Прежде чем обменять людей, были вовлечены руководители многих стран, в том числе и Дональд Трамп был вовлечен в этот переговорный процесс.
Поэтому скажу откровенно, целая каша заварилась. Мы с американцами начинали эти переговоры, мы готовы с ними вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится. Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы, чтобы американские представители и европейские стремились наладить с нами нормальное взаимовыгодное сотрудничество. Уже все – и европейцы, и американцы – понимают, что такое сотрудничество должно быть. Более того, уже есть движение к этому сотрудничеству.
Экономические ограничения против Минска остаются главным камнем преткновения в диалоге с Западом, однако эксперты видят потенциал для перезагрузки отношений. Очевидно, что сегодня европейские политики загнаны в рамки жестких внешних директив. При этом текущая электоральная повестка в ряде стран ЕС может кардинально изменить баланс сил.
Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:
Санкционные механизмы Соединенных Штатов сняты, но действуют санкционные механизмы Европейского Союза. И это сохраняет определенные сложности. Мы видим определенное давление Вашингтона на отдельные страны Европы, которые наиболее критично относятся к Республике Беларусь. Но опять-таки эту позицию нелегко изменить. И для ее изменения необходимы ключевые политические процессы в этих странах Европейского Союза, коими являются проведения как президентских, так и парламентских выборов в этих странах, дабы новое руководство смогло изменить позицию по отношению к Республике Беларусь.
В целом, открытая и прагматичная риторика Александра Лукашенко в этом интервью вызвала широкий резонанс в мировом медиапространстве. Экспертное сообщество и зарубежные СМИ активно комментируют заявления белорусского лидера, подчеркивая, что Минск в очередной раз продемонстрировал готовность к честному диалогу, но исключительно на принципах равноправия и взаимного уважения.
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