Квартира в Минске за пачку вафель из «Санты» – рассказываем, как повезло жительнице Ольшан

Юрий Царев, ведущий: Жительница Ольшан нашла простой способ получить квартиру в Минске, при этом почти на нее не потратившись. Заинтересовались? Смотрите. Галина Симонович просто зашла в магазин «Санта» и взяла к чаю обычные вафли.

Александра Каштанова, ведущая:

Итог – ключи от столичной недвижимости уже у нее в руках. Давайте посмотрим, как это было.

Александр Меженный, ведущий:

Я задам вам простой вопрос. Сколько стоит квартира в Минске? Сразу на него отвечу – 4 рубля. Не верите? Все просто. У меня даже есть люди, которые это подтвердят. Итак, здравствуйте, Галина. Как можно пойти просто так в магазин за покупками и получить квартиру?