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Квартира в Минске за пачку вафель из «Санты» – рассказываем, как повезло жительнице Ольшан

17 июня 2026 07:48
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Квартира в Минске за пачку вафель из «Санты» – рассказываем, как повезло жительнице Ольшан-1

Юрий Царев, ведущий:
Жительница Ольшан нашла простой способ получить квартиру в Минске, при этом почти на нее не потратившись. Заинтересовались? Смотрите. Галина Симонович просто зашла в магазин «Санта» и взяла к чаю обычные вафли. 

Квартира в Минске за пачку вафель из «Санты» – рассказываем, как повезло жительнице Ольшан-3

Александра Каштанова, ведущая:
Итог – ключи от столичной недвижимости уже у нее в руках. Давайте посмотрим, как это было.

Александр Меженный, ведущий:
Я задам вам простой вопрос. Сколько стоит квартира в Минске? Сразу на него отвечу – 4 рубля. Не верите? Все просто. У меня даже есть люди, которые это подтвердят. Итак, здравствуйте, Галина. Как можно пойти просто так в магазин за покупками и получить квартиру?

Квартира в Минске за пачку вафель из «Санты» – рассказываем, как повезло жительнице Ольшан-5

Галина Симонович, а/г Ольшаны:
Меня зовут Галина. Я приехала из агрогородка Ольшаны. Работаю медсестрой. Мне коллеги сказали, что, наверное, вы выиграли квартиру, но я сразу не поверила. 

Квартира в Минске за пачку вафель из «Санты» – рассказываем, как повезло жительнице Ольшан-7

– Моя жена Галина позвонила мне и сказала, что мы выиграли действительно квартиру. 
– Смешанные чувства, радость, непередаваемо. Муж меня забирает с работы. Мы обычно едем в «Санту». Мы покупали «Витошу» к чаю. Дети приходят, внуки, чтобы было чем угостить. 

Квартира в Минске за пачку вафель из «Санты» – рассказываем, как повезло жительнице Ольшан-9

– Вот эти замечательные вафельки, которые принесли вам квартиру и вашим детям удовольствие. 
– Конечно, нужно играть. Обязательно повезет. Надо верить в это.
– Эмоции просто непередаваемые. Оказывается, что правда можно в «Санте» выиграть квартиру.
– Галина, я вас поздравляю. Такое бывает раз в жизни. Пускай у вас всегда будет повод зайти в самый любимый магазин «Санта».
– Ходите в «Санту», покупайте и выигрывайте.

*На правах рекламы. 

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