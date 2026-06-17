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Беларусь предложила создать образовательный консорциум университетов и корпораций ШОС

17 июня 2026 06:55
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На десятом совещании министров образования стран ШОС Минск предложил создать научно-образовательный консорциум университетов и высокотехнологичных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь предложила создать образовательный консорциум университетов и корпораций ШОС-2

Платформа будет готовить кадры в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой трансформации. Россия выступила с инициативой выработать единые подходы к использованию ИИ в школах. 

Беларусь предложила создать образовательный консорциум университетов и корпораций ШОС-4

Сергей Кравцов, министр просвещения России:
Наша позиция, позиция Российской Федерации, что никакие информационные технологии, искусственный интеллект не заменят учителя. Но, с другой стороны, мы должны предусмотреть эффективные формы подготовки, чтобы действительно учителя могли работать с современными школьниками, которые испытывают, не побоюсь этого слова, давление информационных технологий, социальных сетей, и это, конечно, определенный вызов для системы образования.

Участники определили приоритеты сотрудничества в образовании на ближайшие три года. Также поддержаны проекты партнеров.

Беларусь предложила создать образовательный консорциум университетов и корпораций ШОС-6

Конгратбай Шарипов, министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана:
Благодаря поддержке наших Президентов сотрудничество в области образования и науки в последнее время выходит на новый уровень. Мы уже с университетами ШОС заключили более 50 контрактов, более 40 узбекских вузов сейчас активно сотрудничают с вузами стран ШОС. И в этом направлении можно особое внимание уделить на обмен студентами, совместной научно-исследовательской работе и стажировке преподавателей. 

Сегодня, 17 июня, в столице пройдет форум молодых исследователей ШОС – участники презентуют прорывные проекты в инженерии, естественных науках и гуманитарной сфере.

# Шанхайская организация сотрудничества # Образование # Образование в Беларуси

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