Беларусь предложила создать образовательный консорциум университетов и корпораций ШОС

На десятом совещании министров образования стран ШОС Минск предложил создать научно-образовательный консорциум университетов и высокотехнологичных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платформа будет готовить кадры в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой трансформации. Россия выступила с инициативой выработать единые подходы к использованию ИИ в школах.

Сергей Кравцов, министр просвещения России:

Наша позиция, позиция Российской Федерации, что никакие информационные технологии, искусственный интеллект не заменят учителя. Но, с другой стороны, мы должны предусмотреть эффективные формы подготовки, чтобы действительно учителя могли работать с современными школьниками, которые испытывают, не побоюсь этого слова, давление информационных технологий, социальных сетей, и это, конечно, определенный вызов для системы образования.

Участники определили приоритеты сотрудничества в образовании на ближайшие три года. Также поддержаны проекты партнеров.