Беларусь предложила создать образовательный консорциум университетов и корпораций ШОС

На десятом совещании министров образования стран ШОС Минск предложил создать научно-образовательный консорциум университетов и высокотехнологичных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На десятом совещании министров образования стран ШОС Минск предложил создать научно-образовательный консорциум университетов и высокотехнологичных корпораций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Платформа будет готовить кадры в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой трансформации. Россия выступила с инициативой выработать единые подходы к использованию ИИ в школах.
Сергей Кравцов, министр просвещения России:
Наша позиция, позиция Российской Федерации, что никакие информационные технологии, искусственный интеллект не заменят учителя. Но, с другой стороны, мы должны предусмотреть эффективные формы подготовки, чтобы действительно учителя могли работать с современными школьниками, которые испытывают, не побоюсь этого слова, давление информационных технологий, социальных сетей, и это, конечно, определенный вызов для системы образования.
Участники определили приоритеты сотрудничества в образовании на ближайшие три года. Также поддержаны проекты партнеров.
Конгратбай Шарипов, министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана:
Благодаря поддержке наших Президентов сотрудничество в области образования и науки в последнее время выходит на новый уровень. Мы уже с университетами ШОС заключили более 50 контрактов, более 40 узбекских вузов сейчас активно сотрудничают с вузами стран ШОС. И в этом направлении можно особое внимание уделить на обмен студентами, совместной научно-исследовательской работе и стажировке преподавателей.
Сегодня, 17 июня, в столице пройдет форум молодых исследователей ШОС – участники презентуют прорывные проекты в инженерии, естественных науках и гуманитарной сфере.