Владимир Кухарев поручил взять на особый контроль озеленение Сокола, Колядичей и Шабанов

Новости Беларуси. Наведение порядка и благоустройство – главные задачи, которые обозначил мэр Минска Владимир Кухарев перед всеми городскими службами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Озеленять Минск будут еще активнее. Запланированные объемы увеличат, сделав акцент на новой застройке города.

Профильным службам также поручено взять на особый контроль благоустройство отдаленных районов – Сокола, Колядичей, Шабанов. Их территории также должны выглядеть не хуже, чем в пределах первого транспортного кольца.