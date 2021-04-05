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Владимир Кухарев поручил взять на особый контроль озеленение Сокола, Колядичей и Шабанов

05 апреля 2021 19:31
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Новости Беларуси. Наведение порядка и благоустройство – главные задачи, которые обозначил мэр Минска Владимир Кухарев перед всеми городскими службами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Озеленять Минск будут еще активнее. Запланированные объемы увеличат, сделав акцент на новой застройке города.

Владимир Кухарев поручил взять на особый контроль озеленение Сокола, Колядичей и Шабанов-1

Профильным службам также поручено взять на особый контроль благоустройство отдаленных районов – Сокола, Колядичей, Шабанов. Их территории также должны выглядеть не хуже, чем в пределах первого транспортного кольца.

Владимир Кухарев поручил взять на особый контроль озеленение Сокола, Колядичей и Шабанов-4

По завершению республиканского субботника 17 апреля каждый уголок столицы должен находится в идеальном состоянии.

# Озеленение # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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