Накануне юбилея сотрудникам и ветеранам милиции вручили памятные медали и дипломы

Новости Беларуси. В канун 100-летия белорусской милиции в Минске чествуют правоохранителей.
3 марта лучшим сотрудникам службы были вручены памятные медали и дипломы
от глав районных администраций и руководителей силовых ведомств. Также были отмечены ветераны органов внутренних дел. А творческие коллективы поздравили милиционеров яркими концертными номерами.
Александр Германович, начальник управления внутренних дел Заводского района:
Сегодня милиция – это высокопрофессиональный орган, оснащенный на современном уровне. Но главная идея милиции осталась той же – это беззаветное служение народу и отечеству.
Те, кто готовы и способны следовать этой цели, те и являются сегодня милиционерами.
Вековой юбилей милиция встречает с достойными результатами. Значительно вырос показатель профилактики и предотвращения правонарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уровень преступности в Минске за 2016 год снизился на 6%.