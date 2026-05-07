Два дня до Великой Победы! Беларусь готовится к празднованию 9 Мая

Беларусь помнит! Помнит каждого! Приближающийся День Победы по-прежнему остается одним из самых почитаемых праздников в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы знаем цену мира и свято чтим каждого, кто подарил нам право на жизнь и суверенитет.

За избавление планеты от фашистской напасти нами заплачена огромная цена. В горниле той войны сгорела жизнь каждого третьего белоруса, а родная земля лишилась более половины своего национального достояния. Беларусь никогда не ставила под сомнение вклад советского народа в Великую Победу и сегодня многое делается, чтобы подрастающие поколения знали и помнили правду истории.