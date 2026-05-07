Во всех школах Беларуси прошли единые уроки, посвященные Дню Великой Победы

7 мая во всех школах Беларуси утро началось с урока, посвященного Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В классах звучат истории о мужестве и беспримерном героизме нашего народа, оживая в рассказах учителей и воспоминаниях потомков.

В столичной гимназии № 5 провели общешкольный урок. Он был посвящен самому пронзительному и героическому образу – женщине на войне. Ребятам открылась правда о том, как вчерашние школьницы становились снайперами, бесстрашными летчицами и милосердными санинструкторами, спасая от гибели раненых на поле боя. Нашлось и место для историй, которые бережно хранят в каждой семье.

Анна Лобова, учащаяся Гимназии №5 Минска: Уже прошел 81 год с нашей Победы. И я хочу, наверное, посвятить свой рассказ моему прадедушке Головчанскому Анатолию, который тоже воевал в годы Великой Отечественной войны. Он был солдатом, и я знаю, что он очень много сил и времени потратил на то, чтобы победить в этой войне.

Виталий Романюк, учитель истории Гимназии №5 Минска:

Мне кажется, что историческая память начинает формироваться еще до школы, внутри семьи, что дети каждый год посещают парады и спрашивают у своих родителей, почему проводятся такие масштабные мероприятия. Они видят красивую советскую форму и форму солдат нашей белорусской армии и интересуются своей историей. Сохранение исторической памяти – это тот фундамент, на котором базируется любовь к Родине.

О Великой Отечественной войне в белорусских школах говорят на языке, понятном каждому ребенку. Специальная учебная программа адаптирована под разные возрастные группы, что позволяет донести историческую правду с учетом восприятия и младших школьников, и старшеклассников.