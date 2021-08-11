«Здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится». В Могилёвской области работает почти 70 школьных базаров
Новости Беларуси. До начала нового учебного года остается меньше месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Август дал старт работе школьных базаров. Только в Могилевской области таких ярмарок организовано почти 70. Самые большие торговые площадки, где можно купить все – от ластика до школьной формы – уже активно работают в Могилеве и Бобруйске.
Несмотря на то, что школьные ряды есть и в районных центрах, за модным ассортиментом жители агрогородков и деревень приезжают в близлежащие города. В Могилеве уже традиционно школьный рынок развернулся возле парка аттракционов. Преимущественно здесь представлены товары белорусских производителей со сниженными торговыми надбавками либо отпускными ценами.
Ирина Полозкова, жительница Быхова:
Последние четыре года мы приезжаем на школьный базар в Могилев, потому что здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится. Дети уже выбирают сами. И школьные принадлежности, и форму, и обувь. Поэтому мы здесь всегда довольны покупками, которые мы делаем к школе.
Екатерина Решетовская, продавец канцелярских принадлежностей на школьном базаре:
Здесь можно сэкономить, потому что из-за большой конкуренции приходится скидывать на некоторые товары цены, например, на тетради обычные или дневники.
Несмотря на жаркие дни, рынок активно работает. И, как отмечают покупатели, удобно, что прийти за товарами сюда можно до 19:00. Пик покупательской активности приходится на выходные и вечернее время, когда люди возвращаются с работы.