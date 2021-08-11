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«Здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится». В Могилёвской области работает почти 70 школьных базаров

11 августа 2021 08:05
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Новости Беларуси. До начала нового учебного года остается меньше месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Август дал старт работе школьных базаров. Только в Могилевской области таких ярмарок организовано почти 70. Самые большие торговые площадки, где можно купить все – от ластика до школьной формы – уже активно работают в Могилеве и Бобруйске.

«Здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится». В Могилёвской области работает почти 70 школьных базаров-1

Несмотря на то, что школьные ряды есть и в районных центрах, за модным ассортиментом жители агрогородков и деревень приезжают в близлежащие города. В Могилеве уже традиционно школьный рынок развернулся возле парка аттракционов. Преимущественно здесь представлены товары белорусских производителей со сниженными торговыми надбавками либо отпускными ценами.

«Здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится». В Могилёвской области работает почти 70 школьных базаров-4

Ирина Полозкова, жительница Быхова:
Последние четыре года мы приезжаем на школьный базар в Могилев, потому что здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится. Дети уже выбирают сами. И школьные принадлежности, и форму, и обувь. Поэтому мы здесь всегда довольны покупками, которые мы делаем к школе.

«Здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится». В Могилёвской области работает почти 70 школьных базаров-7

Екатерина Решетовская, продавец канцелярских принадлежностей на школьном базаре:
Здесь можно сэкономить, потому что из-за большой конкуренции приходится скидывать на некоторые товары цены, например, на тетради обычные или дневники.

«Здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится». В Могилёвской области работает почти 70 школьных базаров-10

Несмотря на жаркие дни, рынок активно работает. И, как отмечают покупатели, удобно, что прийти за товарами сюда можно до 19:00. Пик покупательской активности приходится на выходные и вечернее время, когда люди возвращаются с работы.

# Подготовка к школе # общество # Ирина Полозкова # Екатерина Решетовская # Фотофакт

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