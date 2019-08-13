Начал готовиться с 8 класса: выпускник гимназии Молодечно завоевал бронзу на химической олимпиаде в Париже

Новости Беларуси. На научном пьедестале. Выпускник молодечненской гимназии представил нашу страну на 51-й Международной химической олимпиаде школьников в Париже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он завоевал бронзовую медаль.

В составе команды также были двое выпускников лицея БГУ и выпускник гимназии № 50 г. Минска. Копилку побед юноши пополнили двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Олимпиада проводится уже более полувека. В 2019 году участие в ней приняли представители 80 стран. Соревнования прошли в два этапа – экспериментальном и теоретическом.

Иван Мамчиц, бронзовый призер Международной химической олимпиады:

К Олимпиадам надо готовиться постепенно. Я начинал с 8 класса, ходил на дополнительные занятия. Также я переписывался с некоторыми студентами, они тоже помогали. Наша школа поддерживает также отношения с преподавателем химфака. Мы приезжаем туда по субботам в основном, чтобы заниматься практической частью.