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Начал готовиться с 8 класса: выпускник гимназии Молодечно завоевал бронзу на химической олимпиаде в Париже

13 августа 2019 17:35
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Новости Беларуси. На научном пьедестале. Выпускник молодечненской гимназии представил нашу страну на 51-й Международной химической олимпиаде школьников в Париже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он завоевал бронзовую медаль. 

Начал готовиться с 8 класса: выпускник гимназии Молодечно завоевал бронзу на химической олимпиаде в Париже-1

В составе команды также были двое выпускников лицея БГУ и выпускник гимназии № 50 г. Минска. Копилку побед юноши пополнили двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. 

Олимпиада проводится уже более полувека. В 2019 году участие в ней приняли представители 80 стран. Соревнования прошли в два этапа – экспериментальном и теоретическом.

Начал готовиться с 8 класса: выпускник гимназии Молодечно завоевал бронзу на химической олимпиаде в Париже-4

Начал готовиться с 8 класса: выпускник гимназии Молодечно завоевал бронзу на химической олимпиаде в Париже-6

Иван Мамчиц, бронзовый призер Международной химической олимпиады:
К Олимпиадам надо готовиться постепенно. Я начинал с 8 класса, ходил на дополнительные занятия. Также я переписывался с некоторыми студентами, они тоже помогали.

Наша школа поддерживает также отношения с преподавателем химфака. Мы приезжаем туда по субботам в основном, чтобы заниматься практической частью.

Начал готовиться с 8 класса: выпускник гимназии Молодечно завоевал бронзу на химической олимпиаде в Париже-9

Татьяна Комкова, директор молодечненской гимназии № 10:
Это победа Вани – не единственная. В апреле текущего года он положил в копилку нашей гимназии диплом 3-й степени и бронзовую медаль, которую он завоевал на 51-й Международной Менделеевской олимпиаде, проходившей в Санкт-Петербурге.

Кстати, награда позволила Ивану Мамчицу без сдачи централизованного тестирования и вступительных экзаменов поступить в Белорусский государственный медицинский университет.

# Образование в Беларуси # общество # Иван Мамчиц # Татьяна Комкова # Фотофакт

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