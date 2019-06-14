Нацбанк представил памятные монеты к II Европейским играм: показываем, как они выглядят

Новости Беларуси. В золоте, серебре и меди: специально ко вторым Европейским играм Национальный банк выпустил памятные монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их 14 июня показали журналистам. Количество монет ограничено. К примеру, золотых номиналом 50 рублей выпущено всего 300. Еще 1500 серебряных номиналом 20 рублей. Больше всего отчеканили медно-никелевых.

Каждая монета находится в специальной капсуле и защищена от повреждений. На лицевой стороне изобразили государственный герб Беларуси, а на оборотной, к примеру, у самых дорогих монет – стилизованное солнце с комплексом «Ворота Минска».

Есть и оригинальные пиктограммы спортивных соревнований.

Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:

Частично эти монеты будут переданы заказчикам, в частности, «Дирекции II Европейских игр», частично поступят в свободную продажу. Любые памятные монеты, как правило, изготавливаются ограниченным тиражом. Особенно что касается дорогостоящих серебряных и золотых монет, которые выпускаются особенно ограниченными тиражами, – они попадают в коллекции, и со временем, как у любого коллекционного предмета, их стоимость только возрастает.