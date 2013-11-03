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На Земле началось последнее солнечное затмение. Следующее ожидается только в 2023 году

03 ноября 2013 16:55
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Новости Беларуси. Последнее в этом году солнечное затмение началось на Земле. Лунная полутень уже коснулась нашей планеты в западном полушарии, после чего она пройдет через океан и достигнет берега Африки. Те, кто окажутся в этой тени, увидят на небе черный диск Луны, окруженный сиянием солнечной короны.

Стоит отметить, что нынешнее солнечное затмение относится к редкому гибридному типу, при котором часть времени наблюдается полное, а часть — кольцеобразное затмение.

Следующее подобное затмение, согласно расчетам, произойдёт только через 10 лет в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Природные явления

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