Новости Беларуси. «Закон. Справедливость. Отечество» — под таким девизом 1 января заработал Следственный комитет Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ об образование этого ведомства еще 12 сентября прошлого года.

Основная задача комитета — объективно расследовать преступления для того, чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов граждан.

Валерий Вакульчик, председатель Cледственного комитета Республики Беларусь:

Справедливость — один из самых главных критериев для работы следователя. Фактически, каждый молодой человек, который стал следователем — я не ошибусь, если скажу, что на эту работу, этот путь они шли с пониманием того, что они идут бороться за справедливость. Мы такую возможность предоставим.

Управления Следственного комитета заработали во всех областях и районах республики. Отделы размещаются при каждом РУВД. Чтобы начать работу в новом формате специалисты из прокуратуры, МВД и Комитета госконтроля прошли внеочередную аттестацию. Всего в штате более 4 тысяч человек. Уже сегодня, на второй день работы, в Следственный комитет поступило более 200 обращений от граждан. Каждое будет рассматриваться в установленном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Данилюк, начальник отдела по работе с обращениями граждан Следственного комитета Республики Беларусь:

Граждане имеют право и могут обращаться, в основном, с вопросами по работе следователей, упущениям и недостаткам, с какими-то жалобами и предложениями по качеству следствия. Мы в обязательном порядке будем глубоко исследовать каждое обращение и давать надлежащие, в соответствии с законом, ответы.