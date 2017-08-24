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На празднование 950-летия Минска приедут официальные делегации из 9 стран

24 августа 2017 19:21
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Новости Беларуси. Приглашены гости из России, Франции, Китая, Польши, Молдовы, Великобритании, Кыргызстана, Сербии и Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юбилей белорусской столицы ожидают представителей 11 городов-побратимов и четырех городов-партнеров.

Для друзей Минска проведут обзорную автобусную экскурсию и пешую прогулку к музейно-парковому комплексу «Победа». Гости также посетят «Шоу поющих фонтанов». В День города 9 сентября иностранные делегации побывают на всех основных площадках, а в городской ратуше пройдет церемония обмена сувенирами.

На празднование 950-летия Минска приедут официальные делегации из 9 стран-1

# общество # Фотофакт # День города в Минске-2017

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