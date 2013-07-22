На Луне появится земная обсерватория, а изображение с неё смогут увидеть все пользователи Интернета

На Южном полюсе Луны появится земная обсерватория. Две частные компании хотят установить на спутнике Земли оптический телескоп, радиоантенну и солнечные батареи.

Южный полюс для научной станции выбран неслучайно: там сохраняется постоянная температура - минус 50 градусов - и отсутствуют помехи, которые могут мешать передаче сигнала.

Планируется также сделать доступ к картинке, получаемой телескопом, абсолютно открытым для любого пользователя сети Интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.