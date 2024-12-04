Делегация МВД Беларуси приняла участие во Всемирном саммите Альянса «Мы защищаем»

Беларусь неизменно привержена делу защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации. Об этом на Всемирном саммите Альянса «Мы защищаем», который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. Форум объединил представителей госорганов, IT-корпораций, научной и экспертной среды, общественных организаций и международных фондов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках саммита участники определяют направления работы по противостоянию преступности и согласовывают подходы в дальнейшем развитии цифровой безопасности. По некоторым оценкам, ежегодно на планете более 300 миллионов детей становятся жертвами насилия и эксплуатации в интернете. Белорусской милицией используются международные базы данных, подписан ряд двусторонних соглашений и ведется тесное сотрудничество с общественными организациями. Такая работа позволяет сохранять стабильную ситуацию в сфере противодействия преступлений, совершенных в отношении детей. Более того, Беларусь заинтересована в обмене опытом с международными партнерами и готова к реализации совместных проектов.