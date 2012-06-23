На Гродненской ГЭС приступили к заполнению водой шлюзовых камер. Первые киловатты станция начнет вырабатывать уже в августе

Новости Беларуси. 23 июня с утра на строительной площадке Гродненской ГЭС собрались десятки специалистов. Такое повышенное внимание к объекту вполне объяснимо. Здесь начался самый сложный этап возведения. Обходное русло реки полностью перекрывается и с этого момента вся вода будет проходить исключительно через здание станции.

Чтобы направить весь поток воды на турбины ГЭС, строителям необходимо перекрыть небольшой участок Немана, шириной 40 метров. Однако эта задача не из легких. На ее выполнение необходимо потратить более трех тысяч кубических метров гравия и камня. А это примерно 100 железнодорожных вагонов.

К сегодняшнему этапу строители готовились основательно на протяжении месяца. После монтажа гидротурбин представители чешской компании, поставщика оборудования, сантиметр за сантиметром проверили все соединения и швы.

Владимир Руковицын, директор дирекции по строительству Гродненской ГЭС:

Выполнили комплекс работ, связанных с проверкой герметичности смонтированного оборудования. И комплекс работ, связанных с испытательными и пусконаладочными работами при нынешнем уровне воды в строительном котловане и, соответственно, в реке Неман.

Сильные потоки воды на турбинные отсеки и шлюзовые камеры станции – это серьезное испытание для всего объекта. Даже небольшие отклонения от проектных расчетов при возведении ГЭС могли бы повлечь серьезные разрушения конструкций. Но строители выдержали и этот экзамен.

Юрий Соловьев, заместитель главного инженера ОАО «Гроднопромстрой»:

На сегодняшний день затоплено здание ГЭС, рабочие агрегаты находятся под водой. Состояние нормальное, все в рабочем режиме.

Следующий этап стройки – возведение земляного вала рядом с ГЭС и постепенное заполнение водохранилища. На это понадобиться чуть больше месяца. Первые же киловатты станция начнет вырабатывать уже в августе. Кстати, ее мощности, а это 17 мегаватт, хватит, чтобы обеспечить электроэнергией весь жилой сектор Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.