Мясникович: Белорусам надо научиться работать, учитывая правила ВТО и мировую конкуренцию

Новости Беларуси. Белорусам надо учится работать, учитывая правила Всемирной торговой организации и мировую конкуренцию. Об этом заявил премьер-министр страны, вручая во Дворце республики государственные награды заслуженным людям страны по поручению Президента.

Руководитель правительства подчеркнул, что интеграция с Россией и Казахстаном уже дает весомые результаты. Растет товарооборот, увеличивается экспорт в страны Таможенного союза. Вместе с тем, отечественным предприятиям предстоит научиться эффективно работать не только в ЕЭП.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам надо учиться работать в экономических условиях, которые приняты в рамках Всемирной торговой организации и, безусловно, мировой конкуренции. То, что касается Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана, это дает свои хорошие результаты, товарооборот нашего государства с этими странами в 2011 году вырос на 36% и в первом полугодии текущего года еще добавили 25,4%.

Награждены орденами и медалями, отмечены почетными званиями и благодарностью Президента почти полсотни человек. Среди них руководители предприятий и госслужащие, работники промышленности, транспорта, энергетики, сотрудники прокуратуры и налоговых органов. Чествовали также представителей культуры, образования и спорта. Они удостоены наград за многолетний труд и высокий профессионализм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тимофей Дейниченко, спортсмен-инструктор Национальной команды Республики Беларусь по борьбе-греко-римской:

Очень приятно получать награду от государства, которое признает мои спортивные достижения. Вспоминаешь, через что прошел в тренировках, через все лишения спортивной жизни. Хочу подготовиться к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Людмила Василевич, помощник прокурора Брестской области:

Это приятно для меня, даже несколько неожиданно. Старалась помогать людям, защищать интересы государства.

Тот опыт, который я имею в своей работе, обязательно, насколько мне позволят возможности, буду передавать молодым.