Музыканты, фотографы и танцоры – узнали, что представляют собой Дельфийские игры

В студии «Нового утра» Кристина Грецкова, студентка 4 курса Белорусской академии музыки, и Владислав Баевич, студент 2 курса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки.

Будущее творческой элиты Беларуси. Победителей и участников Дельфийских игр чествовали в Минске. А подробности этого важного события нам расскажут наши гости.

Александр Меженный, ведущий: Вообще, что такое Дельфийские игры? Надо, кстати, сразу сказать, что открытые детские Дельфийские игры состоялись в Бишкеке и в Сыктывкаре, прошли третьи молодежные открытые арктические Дельфийские игры. То есть вы участники как раз таки второго конкурса, то есть именно игр в Сыктывкаре, правильно? – Да. – Что это за Дельфийские игры такие? Какие там дисциплины представлены и какие именно вы представляли?

Владислав Баевич, студент 2 курса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Дельфийские игры – это конкурс творческой молодежи в области культуры, они приезжают со всего СНГ и между собой соревнуются.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Музыканты между собой соревнуются?

Владислав Баевич:

Да, музыканты есть, есть фотографы, есть изобразительное искусство, есть танцоры.

Александр Меженный:

Какое количество участников в каждой дисциплине?

Владислав Баевич:

В моей дисциплине было заявлено 12, но, к сожалению, приехало только 11. Один участник не смог доехать.