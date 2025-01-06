Музыканты, фотографы и танцоры – узнали, что представляют собой Дельфийские игры

Будущее творческой элиты Беларуси. Победителей и участников Дельфийских игр чествовали в Минске. А подробности этого важного события нам расскажут наши гости.
В студии «Нового утра» Кристина Грецкова, студентка 4 курса Белорусской академии музыки, и Владислав Баевич, студент 2 курса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки.
Александр Меженный, ведущий:
Вообще, что такое Дельфийские игры? Надо, кстати, сразу сказать, что открытые детские Дельфийские игры состоялись в Бишкеке и в Сыктывкаре, прошли третьи молодежные открытые арктические Дельфийские игры. То есть вы участники как раз таки второго конкурса, то есть именно игр в Сыктывкаре, правильно?
– Да.
– Что это за Дельфийские игры такие? Какие там дисциплины представлены и какие именно вы представляли?
Владислав Баевич, студент 2 курса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Дельфийские игры – это конкурс творческой молодежи в области культуры, они приезжают со всего СНГ и между собой соревнуются.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Музыканты между собой соревнуются?
Владислав Баевич:
Да, музыканты есть, есть фотографы, есть изобразительное искусство, есть танцоры.
Александр Меженный:
Какое количество участников в каждой дисциплине?
Владислав Баевич:
В моей дисциплине было заявлено 12, но, к сожалению, приехало только 11. Один участник не смог доехать.
Подробности в видео.