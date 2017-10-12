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  • Мужская сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту заняла первое общекомандное место на XIII Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в турецком Измире

Мужская сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту заняла первое общекомандное место на XIII Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в турецком Измире

12 октября 2017 07:54
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Мужская сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту заняла первое общекомандное место на XIII Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в турецком Измире. 
Подробнее о чемпионате – тренер мужской сборной, подполковник внутренней службы, главный специалист центра организации спортивно-массовой работы Республиканского отряда специального назначения МЧС – Виктор  Зырянов и спортсмены — рядовой внутренней службы, диспетчер Центра оперативного управления  Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС – Татьяна Яцковец и капитан внутренней службы, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №27 Заводского районного отдела  по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС Артём Прибыш.

# МЧС Беларуси # общество # Артём Прибыш # Татьяна Яцковец # Виктор Зырянов # Фотофакт

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