Мужская сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту заняла первое общекомандное место на XIII Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в турецком Измире.

Подробнее о чемпионате – тренер мужской сборной, подполковник внутренней службы, главный специалист центра организации спортивно-массовой работы Республиканского отряда специального назначения МЧС – Виктор Зырянов и спортсмены — рядовой внутренней службы, диспетчер Центра оперативного управления Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС – Татьяна Яцковец и капитан внутренней службы, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №27 Заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС – Артём Прибыш.