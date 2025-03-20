День скоро сравняется с ночью: 20 марта начнется астрономическая весна

В день весеннего равноденствия Солнце пересекает звездный экватор из южного полушария в северное, что означает начало весны в Северном полушарии. Об этом пишет ТАСС.
День и ночь на всей планете становятся почти одинаковыми по длительности, за исключение приполярных зон.
Это происходит дважды в год – в марте и сентябре.
Точка Весеннего равноденствия используется для определения звездных астрономических координат, а сам факт перехода Солнца отмечается уже много веков, начиная с имени античного греческого астронома Гиппарха. За 2 000 лет точка равновесия переместилась из созвездия Овна в созвездие Рыб.