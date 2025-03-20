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День скоро сравняется с ночью: 20 марта начнется астрономическая весна

20 марта 2025 12:13
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В день весеннего равноденствия Солнце пересекает звездный экватор из южного полушария в северное, что означает начало весны в Северном полушарии. Об этом пишет ТАСС.

День и ночь на всей планете становятся почти одинаковыми по длительности, за исключение приполярных зон.

День скоро сравняется с ночью: 20 марта начнется астрономическая весна-1

Фото: pixabay

Это происходит дважды в год – в марте и сентябре. 

Точка Весеннего равноденствия используется для определения звездных астрономических координат, а сам факт перехода Солнца отмечается уже много веков, начиная с имени античного греческого астронома Гиппарха. За 2 000 лет точка равновесия переместилась из созвездия Овна в созвездие Рыб.

# Наука

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