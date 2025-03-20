День скоро сравняется с ночью: 20 марта начнется астрономическая весна

В день весеннего равноденствия Солнце пересекает звездный экватор из южного полушария в северное, что означает начало весны в Северном полушарии. Об этом пишет ТАСС.

День и ночь на всей планете становятся почти одинаковыми по длительности, за исключение приполярных зон.