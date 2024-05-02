Муковозчик разобрал ограничения в Литве для белорусов: быть недовольным становится опасно

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Официальная Литва, что уже видно, начинает щемить эмигрантов-белорусов. Угрожает лишать их вида на жительство и, передавая данные в Брюссель, высылать за… Пока за посещение Беларуси чаще, чем раз в квартал. Затем, очевидно, за неважное владение литовским языком. Наконец, придет и такой день, когда высылать начнут за косой взгляд в сторону коренного жмудина-аукштайта. А может, и не только высылать. Опыт геноцидов и холокостов, надо признать, у наших соседей накоплен достаточный.

Беглые побежали за разъяснениями к Витису Юрконису. Его слова можно считать официальной позицией литовского истеблишмента. Не народа, а той демократической жмуди, которая некогда дорвалась в Литве до власти. Кстати, то же самое было бы и у нас, не разгляди народ и Президент бесовщину в БНФ, Белорусском народном фронте – брате-близнеце Саюдиса.

И вот что нашим озабоченным эмигрантам было сказано: «Режим Лукашенко – чужой и опасный», следовательно, добрососедских отношений не будет, как бы ни старалась Беларусь. Причем те люди, литовцы они или белорусы, которые будут об этом вопиющем, в общем-то, факте говорить, теперь попадут в Литве под государственное преследование.