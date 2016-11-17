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«Можно внедрять в производство»: 200 дизайнеров показали свои стулья на «Постулате-2016»

17 ноября 2016 17:48
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Новости Беларуси. Экспонаты из стекла, бухгалтерских атрибутов и в форме Эйфелевой башни. В Минске проходит выставка дизайнерских стульев.

В 2016 году свои работы представили 200 креативных авторов.

Именитые мастера и начинающие творцы превратили мебельный атрибут в причудливые арт-объекты. От привычного стула у многих выставляемых изделий остались разве что сидение и четыре ножки, остальное – полет фантазии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Сурский, председатель Белорусского союза дизайнеров:
Больше появилось дизайнерских объектов: сделанных, качественных.

Которые можно внедрять в производство и которые, наверное, могут стать нашими, белорусскими трендами.

Элина Шиндлер, дизайнер:
Калі я, напрыклад, вырабляю таксама і ўтылітарныя прадметы (якімі з’яўляецца мая лава і мой фатэль), гэта, у прынцыпе, прадметы мэблі. Але мне хочацца не проста падыйсці з пункту гледжання простага, утылітарнага, прста функцыянальнага. Да функцый мне хочацца заўжды дадаваць эмацыйны нейкі фактар, эмацыйны эфект.

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт # Дмитрий Сурский # Элина Шиндлер

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