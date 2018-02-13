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«Можно сдать и отработанные лампы»: как избавиться от старой бытовой техники в Минске?

13 февраля 2018 08:15
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич поделилась информацией, как экологично можно избавиться от ненужной бытовой техники.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Это правда, что существуют организации, которые помогают утилизировать крупную бытовую технику?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Мы работаем над расширением сети приема отработанных электронных бытовых приборов. Существует сеть, где практически не нужно делать каких-то усилий. Надо позвонить, приедут и заберут. Организация Системы «БелВТИ». Они работают, кроме Минска, еще и в областных центрах, в крупных городах. Попутно вместе с крупной бытовой техникой можно сдать и мелкую – отработанные энергосберегающие, люминесцентные лампы и батарейки.

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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