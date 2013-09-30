Могилевские ветераны предлагают присвоить областному центру звание «Города-героя»

Новости Беларуси. Могилевские ветераны предлагают присвоить этому областному центру звание «Города-героя». Отмечают, что Могилев во время Великой Отечественной войны держал оборону 23 дня и ночи, и очень большое участие в этом принимали рядовые жители. Каждый день десятки тысяч человек выходили, чтобы возводить укрепления.

Могилевские ветераны уже несколько десятилетий пытаются восстановить историческую справедливость. В очередной раз обращаются в Исполком стран Содружества с ходатайством о присвоении их городу звания «Герой». Ветераны уверены: Могилев незаслуженно был обделен вниманием. В годы Великой Отечественной это был стратегически важный узел коммуникаций. Овладев городом, гитлеровцы открывали себе дорогу на Смоленск, а затем – на Москву. Поэтому в штаб Западного фронта поступил категорический приказ из Кремля: «Могилев удерживать во что бы то ни стало!»

Анатолий Любченко, председатель Могилевского областного совета ветеранов:

Нам, гражданскому населению и воинским подразделениям, выпало построить такую мощную полосу обороны, что она обеспечила вместе с жителями Могилева и пригорода 23-дневную оборону, что создало возможность подготовиться к обороне Смоленску и Москве.

Противотанковые рвы, блиндажи, траншеи. На протяжении 10 дней мирные горожане и жители окрестных населенных пунктов помогали сооружать 25-километровую полосу обороны Могилева. За ружья взялись и народные ополченцы. Могилев стал настоящим бастионом на Днепре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

94-летний могилевчанин Петр Викторович Осмоловский войну прошел с первого дня и до Победы. В должности комиссара батареи участвовал в обороне Москвы. В те страшные дни, вспоминает ветеран, прочли с однополчанами в газете, что в смоленском направлении немцам дан жесткий отпор. Могилев выстоял в великой битве.

Петр Осмоловский, ветеран Великой Отечественной войны:

Люди, которые обороняли Могилев, сделали большое дело и помогли в обороне Москвы. Потому что если бы они не удержали здесь 23 дня, то, конечно, немцы прорвались в Москву.

Николай Борисенко, историк:

В начале войны Могилев был единственным на то время городом, который такое продолжительное время без авиационной поддержки, по сути, без танков удерживал живой силой, стрелковым оружием, артиллерией прорывавшиеся на Восток немецкие войска.