Мобильный пункт обогрева развернется на центральной площади Витебска

Новости Беларуси. Палатка для обогрева развернется с 6 по 10 января на площади Победы в Витебске, где работают два общественных катка. Там можно будет погреться, угоститься чаем с печеньем и, если необходимо, получить первую медицинскую помощь.

Между тем, Белорусское Общество Красного Креста совместно с МЧС и ГАИ во всех регионах страны проводят мероприятия по оказанию помощи населению, которое страдает от низких температур. Особое внимание - бездомным.

Водители автомобилей получают помощь прямо на трассах. Мобильные пункты передвигаются по крупным магистралям и дорогам страны.

По прогнозам синоптиков, сильные морозы начнут ослабевать уже к концу недели.