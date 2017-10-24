Многоразовые спутники и полеты в космос: что обсуждают участники космического конгресса в Минске

Новости Беларуси. Многоразовые спутники, универсальные летающие аппараты и освоение дальнего космоса. Космическая отрасль ставит перед собой все новые задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 октября в Минске открылся седьмой космический конгресс. Здесь обсуждают инновационные разработки.
Часть из них, кстати, представлена на выставке, которая проходит в рамках форума. Участники конгресса определяют направления для дальнейших исследований. В программе перспективные материалы для космической техники, проблемы надежности и живучести аппаратов, средства и методы обработки данных.
Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России:
Активно сейчас идет обсуждение восстановления технологий, которые позволяют осуществлять многоразовые полеты в космос. Как вы помните, в свое время был американский челнок, в Советском Союзе был «Буран». Потом эти работы были прекращены. И сейчас идет активное обсуждение возможности создания многоразовых космических аппаратов как коммерческого использования, так и на государственном уровне. Здесь тоже широкий спектр вопросов: это новые технологии в области материалов, новые технологии в области создания двигательных систем.
Конгресс собрал порядка 200 участников. Причем это не только белорусские, но и российские специалисты. К слову, особое внимание уделят на форуме выполнению программ Союзного государства.