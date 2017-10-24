Многоразовые спутники и полеты в космос: что обсуждают участники космического конгресса в Минске

Новости Беларуси. Многоразовые спутники, универсальные летающие аппараты и освоение дальнего космоса. Космическая отрасль ставит перед собой все новые задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 октября в Минске открылся седьмой космический конгресс. Здесь обсуждают инновационные разработки.

Часть из них, кстати, представлена на выставке, которая проходит в рамках форума. Участники конгресса определяют направления для дальнейших исследований. В программе перспективные материалы для космической техники, проблемы надежности и живучести аппаратов, средства и методы обработки данных.