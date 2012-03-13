Минский сад № 65 для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата объявляет набор

Его воспитанники готовятся к выпускному. Их родной детский сад закрылся на капитальный ремонт. И свои двери для ребят, а также врачей и учителей открыли ясли-сад № 292, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для маленьких минчан здесь специально переоборудовали несколько помещений.

Инна Тиханович, учитель-дефектолог ясли-сада № 65:

Для наших двух групп были созданы прекрасные условия: у нас отдельные групповые, отдельные спальни, есть оборудованный спортивный зал, массажный кабинет, кабинет релаксации.